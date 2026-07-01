Home > धर्म > Amarnath Yatra 2026: नई तस्वीरों के बाद क्यों उठा बाबा बर्फानी के जल्दी अंतर्ध्यान होने का सवाल? श्रद्धालुओं की  बढ़ी बेचैनी

Amarnath Yatra 2026: नई तस्वीरों के बाद क्यों उठा बाबा बर्फानी के जल्दी अंतर्ध्यान होने का सवाल? श्रद्धालुओं की  बढ़ी बेचैनी

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 1, 2026 1:25:59 PM IST

3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा
3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा


Amarnath Yatra 2026: 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा से पहले बाबा बर्फानी की नई तस्वीर सामने आने के बाद श्रद्धालुओं में उत्साह के साथ एक सवाल भी उठने लगा है. कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस बार यात्रा के शुरुआती दिनों में ही हिमलिंग पिघलकर अंतर्ध्यान हो जाएगा. आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब और यात्रा से जुड़ी अहम जानकारी.
 
सोशल मीडिया पर सामने आई नई तस्वीरों के बाद कई श्रद्धालुओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार बाबा बर्फानी पहले ही सप्ताह में अंतर्ध्यान हो जाएंगे. हालांकि, ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है. हर साल मौसम के प्रभाव से हिमलिंग धीरे-धीरे छोटा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शुरुआती सप्ताह में ही दर्शन बंद हो जाएंगे. यात्रा के दौरान श्रद्धालु लगातार बाबा के दर्शन करते हैं और गुफा का धार्मिक महत्व पहले जैसा ही बना रहता है. 

3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा

इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी. यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले यानी 2 जुलाई को पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना होगा. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यात्रा को लेकर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. 

नई तस्वीरों से बढ़ा श्रद्धालुओं का उत्साह

यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी के प्राकृतिक हिमलिंग की पहली तस्वीर सामने आई है. इस बार हिमलिंग लगभग 6 से 7 फीट ऊंचा दिखाई दे रहा है. पहली झलक सामने आते ही देशभर के श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर उत्साह और बढ़ गया है. कई भक्त इसे बेहद शुभ संकेत मान रहे हैं. 

बेस कैंप में पहुंचने लगे श्रद्धालु

जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप में देश के अलग-अलग राज्यों से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है. कई श्रद्धालुओं ने कहा कि वे पहली बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. उनका कहना है कि बाबा के दर्शन करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था.

श्रद्धालुओं ने की व्यवस्थाओं की सराहना

यात्रा पर पहुंचे कई श्रद्धालुओं ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन की व्यवस्थाओं की तारीफ की. उनका कहना है कि सुरक्षा, पंजीकरण और अन्य सुविधाओं का बेहतर इंतजाम किया गया है, जिससे यात्रा पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित महसूस हो रही है.

Tags: Amarnath Caveamarnath shivlingAmarnath Yatra 2026Baba Barfani
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा आलू खाने के नुकसान

June 30, 2026

किडनी को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 30, 2026

बिना ज्योतिष के चक्कर काटे, ऐसे मजबूत करें अपने 9...

June 30, 2026

सुकून की नींद के लिए आजमाईए 8 धांसू नुस्खे!

June 30, 2026

3 जुलाई को ये फिल्में हो रहीं रिलीज

June 30, 2026

कैसा रहा अविका गौर का चाइल्ड आर्टिस्ट से फिल्मों तक...

June 30, 2026
Amarnath Yatra 2026: नई तस्वीरों के बाद क्यों उठा बाबा बर्फानी के जल्दी अंतर्ध्यान होने का सवाल? श्रद्धालुओं की  बढ़ी बेचैनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Amarnath Yatra 2026: नई तस्वीरों के बाद क्यों उठा बाबा बर्फानी के जल्दी अंतर्ध्यान होने का सवाल? श्रद्धालुओं की  बढ़ी बेचैनी
Amarnath Yatra 2026: नई तस्वीरों के बाद क्यों उठा बाबा बर्फानी के जल्दी अंतर्ध्यान होने का सवाल? श्रद्धालुओं की  बढ़ी बेचैनी
Amarnath Yatra 2026: नई तस्वीरों के बाद क्यों उठा बाबा बर्फानी के जल्दी अंतर्ध्यान होने का सवाल? श्रद्धालुओं की  बढ़ी बेचैनी
Amarnath Yatra 2026: नई तस्वीरों के बाद क्यों उठा बाबा बर्फानी के जल्दी अंतर्ध्यान होने का सवाल? श्रद्धालुओं की  बढ़ी बेचैनी