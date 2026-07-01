अमरनाथ यात्रा का रहस्यमयी रास्ता! जहां-जहां शिव ने छोड़े नंदी, चंद्रमा, नाग और गणेश, आज भी मौजूद हैं वे पवित्र निशान

Amarnath Cave Story: हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस यात्रा का पारंपरिक पहलगाम मार्ग केवल एक रास्ता नहीं बल्कि भगवान शिव की अमरत्व यात्रा का साक्षी माना जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी मार्ग पर चलते हुए भगवान शिव ने एक-एक करके अपने प्रिय साथियों और प्रतीकों का त्याग किया था, ताकि अमरत्व का रहस्य केवल माता पार्वती तक ही सीमित रहे. आज भी इस मार्ग पर मौजूद स्थान उस दिव्य कथा की याद दिलाते हैं.

3 जुलाई से शुरू होगी बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा

बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा 3 जुलाई, शुक्रवार से प्रारंभ हो रही है. 57 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 28 अगस्त, शुक्रवार को संपन्न होगी. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु इस दौरान जम्मू-कश्मीर पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन और पूजन करते हैं. अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं के पास दो प्रमुख मार्ग हैं. पहला पारंपरिक पहलगाम मार्ग और दूसरा अपेक्षाकृत छोटा बालटाल मार्ग. इनमें पहलगाम मार्ग को धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व प्राप्त है क्योंकि इसे भगवान शिव की अमरत्व यात्रा का मार्ग माना जाता है.

क्यों पहुंचे थे भगवान शिव अमरनाथ गुफा?

कथा के अनुसार, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व का रहस्य जानने की इच्छा जताई. माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान शिव ने तय किया कि वे यह रहस्य किसी ऐसे स्थान पर बताएंगे जहां कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद न हो. इसी उद्देश्य से भगवान शिव माता पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत से रवाना हुए और अंततः अमरनाथ गुफा पहुंचे. मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की दिव्य कथा सुनाई थी.

पहलगाम में छोड़ा था अपने प्रिय नंदी को

जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश से निकले तो उनके साथ पुत्र गणेश, प्रिय वाहन नंदी और गले में विराजमान वासुकी नाग भी थे. लेकिन महादेव नहीं चाहते थे कि अमरत्व का रहस्य कोई और सुने.

यात्रा के दौरान सबसे पहले वे पहलगाम पहुंचे. मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने अपने प्रिय सेवक और वाहन नंदी को छोड़ दिया था. यही कारण है कि पहलगाम को अमरनाथ यात्रा का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है. आज भी लाखों श्रद्धालु अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से करते हैं.

चंदनवाड़ी में किया चंद्रमा का त्याग

पहलगाम से लगभग 16 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद भगवान शिव ने अपनी जटाओं में सुशोभित चंद्रमा को अलग कर दिया. जिस स्थान पर उन्होंने चंद्रमा का त्याग किया, वह स्थान आज चंदनवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है. वर्तमान में यह अमरनाथ यात्रा का प्रमुख बेस कैंप भी है और यहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आगे की यात्रा शुरू करते हैं.

शेषनाग झील पर उतारे गले के नाग

चंदनवाड़ी से आगे बढ़ते हुए भगवान शिव शेषनाग झील पहुंचे. मान्यता है कि यहां उन्होंने अपने गले में धारण किए गए नागों और सर्पों को उतार दिया था. चंदनवाड़ी से लगभग 11 से 12 किलोमीटर दूर स्थित शेषनाग झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है. यह अमरनाथ यात्रा का दूसरा प्रमुख पड़ाव माना जाता है.

यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां रात्रि विश्राम भी करते हैं.

महागुनस पर्वत पर छोड़ा था गणेश जी को

शेषनाग झील से आगे बढ़ने पर भगवान शिव महागुनस पर्वत पहुंचे. पौराणिक मान्यता के अनुसार, यहीं पर उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश को छोड़ दिया था. महागुनस पर्वत शेषनाग से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर स्थित है. यहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन और खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है. यह स्थान भी अमरनाथ यात्रा के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में शामिल है.

पंचतरणी में त्यागे पंच तत्व

महागुनस पर्वत से आगे बढ़ते हुए भगवान शिव एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने प्रकृति के पंच तत्वों का त्याग किया. आज यह स्थान पंचतरणी के नाम से जाना जाता है. अमरनाथ गुफा से लगभग 6 किलोमीटर पहले स्थित यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है. धार्मिक मान्यता है कि यहां पहुंचकर भगवान शिव ने स्वयं को पूरी तरह सांसारिक बंधनों से मुक्त कर लिया था.

गुफा में सुनाई अमरत्व की कथा

सभी साथियों और प्रतीकों का त्याग करने के बाद भगवान शिव माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा पहुंचे. यहां उन्होंने पूर्ण एकांत में अमरत्व का रहस्य सुनाना शुरू किया. हालांकि कथा के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई. इसके बावजूद यह स्थान अमरत्व के रहस्य और भगवान शिव की दिव्य लीला का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है.कारण अमरनाथ गुफा आज करोड़ों शिव भक्तों की श्रद्धा, आस्था और भक्ति का प्रमुख धाम बनी हुई है.