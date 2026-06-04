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Amarnath Yatra 2026: 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, जम्मू से कश्मीर तक तैयारियां तेज, साढ़े 3 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन

Amarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. देश की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में शामिल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रही है. यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ एक महीना बाकी है और जम्मू से लेकर कश्मीर तक तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: June 4, 2026 5:49:59 PM IST

Amarnath Yatra 2026: 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, जम्मू से कश्मीर तक तैयारियां तेज, साढ़े 3 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन


 Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है. हर साल की तरह इस बार भी देशभर से लाखों शिवभक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू-कश्मीर पहुंचेंगे. यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ एक महीना बचा है, ऐसे में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं.
 
श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और ठहरने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. इस बार यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि अब तक साढ़े 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं.

जम्मू के बेस कैंप में अंतिम चरण की तैयारियां

यात्रा से पहले जम्मू के भगवती नगर स्थित बेस कैंप को पूरी तरह तैयार किया जा रहा है. यात्री निवास की रंगाई-पुताई, सफाई और अन्य जरूरी काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं. यहीं से 2 जुलाई को श्रद्धालुओं का पहला जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होगा.

 श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं का इंतजाम

हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा शुरू होने से पहले ही जम्मू पहुंच जाते हैं. इसे देखते हुए ठहरने, भोजन, लंगर, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है. प्रशासन का प्रयास है कि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

 सुरक्षा पर विशेष फोकस

अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 670 कंपनियां तैनात की जाएंगी. यात्रा मार्ग और बेस कैंप पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, जबकि डॉग स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा इकाइयां भी सक्रिय रहेंगी.

डोगरा संस्कृति से होगा स्वागत

इस बार जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को डोगरा संस्कृति की खास झलक देखने को मिलेगी. लखनपुर क्षेत्र की दीवारों पर आकर्षक 3D वॉल म्यूरल बनाए जा रहे हैं, जिनमें डोगरा कला और संस्कृति को दर्शाया जाएगा.

 साढ़े 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण

अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है. अब तक साढ़े 3 लाख से ज्यादा लोग यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं. आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.

Tags: Amarnath pilgrimage dateAmarnath Yatra 2026Amarnath Yatra registration
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