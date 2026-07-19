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Amarnath cave mystery: अमरनाथ गुफा का अनसुलझा रहस्य, बर्फानी बाबा के धाम की कहानी कर देगी हैरान

Amarnath cave mystery: अमरनाथ गुफा केवल एक तीर्थस्थल नहीं बल्कि रहस्य, आस्था, इतिहास और पौराणिक मान्यताओं का अद्भुत संगम है. समुद्र तल से लगभग 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा प्राकृतिक हिम शिवलिंग, अमरत्व की कथा, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख और हजारों वर्षों पुराने इतिहास के कारण विश्वभर के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 19, 2026 2:41:22 PM IST

हिमालय की गोद में छिपा है शिव का रहस्यमयी धाम
हिमालय की गोद में छिपा है शिव का रहस्यमयी धाम


Amarnath cave mystery: जम्मू-कश्मीर की वादियों में फैले हिमालयी क्षेत्र को सदियों से आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्यमयी स्थलों की भूमि माना जाता रहा है. यहां मौजूद कई प्राचीन गुफाओं को लेकर ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं, जो लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा देती हैं. कुछ गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि उनके रास्ते बेहद दूर तक जाते हैं, जबकि कुछ लोककथाओं में तो उन्हें दूसरे देशों तक जुड़े होने का दावा भी किया जाता है. इन्हीं रहस्यमयी और पवित्र स्थलों में सबसे प्रमुख नाम बाबा अमरनाथ गुफा का है, जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है.

पीर पंजाल की गुफाओं से जुड़ी है शिवभक्ति की परंपरा

कश्मीर के पीर पंजाल पर्वतीय क्षेत्र में स्थित अनेक गुफाएं प्राचीन काल से धार्मिक महत्व रखती हैं. इन गुफाओं का संबंध भगवान शिव की उपासना से जोड़ा जाता है. शिव खाड़ी सहित कई स्थानों पर आज भी श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना करते हैं. माना जाता है कि इन पर्वतीय क्षेत्रों में सदियों से साधु-संत तपस्या करते रहे हैं, जिसके कारण यहां का धार्मिक महत्व और बढ़ गया.

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चार हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित है पवित्र गुफा

कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र गुफा बाबा अमरनाथ है. यह गुफा श्रीनगर से लगभग 140 से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. समुद्र तल से करीब 3,978 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद यह गुफा प्राकृतिक रूप से बनी हुई है. इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट और लंबाई करीब 90 फीट बताई जाती है. हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

दो प्रमुख मार्गों से पूरी की जाती है अमरनाथ यात्रा

अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पास दो प्रमुख रास्ते उपलब्ध हैं. पहला मार्ग पहलगाम से होकर जाता है, जबकि दूसरा मार्ग बालटाल (सोनमर्ग) से होकर गुफा तक पहुंचता है. दोनों स्थानों तक वाहन से पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसके बाद का सफर पैदल तय करना पड़ता है. ऊंचाई, मौसम और दुर्गम रास्तों के कारण यह यात्रा चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, फिर भी श्रद्धालुओं की आस्था उन्हें हर कठिनाई पार करने की शक्ति देती है.

बर्फ की बूंदों से बनता है अद्भुत शिवलिंग

अमरनाथ गुफा की सबसे बड़ी विशेषता यहां प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिम शिवलिंग है. गुफा की छत से टपकने वाली पानी की बूंदें जमकर धीरे-धीरे बर्फ के शिवलिंग का रूप ले लेती हैं. आश्चर्य की बात यह है कि शिवलिंग का आकार चंद्रमा के घटने-बढ़ने के साथ बदलता रहता है. यही कारण है कि इसे प्रकृति और आस्था का अनोखा संगम माना जाता है.

यहीं सुनाया गया था अमरत्व का रहस्य

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने इसी गुफा में माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था. कहा जाता है कि इस गुप्त ज्ञान को किसी अन्य जीव द्वारा न सुना जाए, इसलिए शिव ने रास्ते में अपने सभी प्रतीकों और साथियों को अलग-अलग स्थानों पर छोड़ दिया था. इसके बावजूद कुछ जीवों ने इस कथा को सुन लिया और उन्हें भी अमरत्व प्राप्त हो गया. आज भी श्रद्धालु इस कथा को अमरनाथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आधार मानते हैं.

बाबा बर्फानी और अमरेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध

अमरनाथ गुफा को प्राचीन समय में अमरेश्वर के नाम से जाना जाता था. समय के साथ यहां बनने वाले बर्फ के शिवलिंग के कारण यह स्थान बाबा बर्फानी के नाम से लोकप्रिय हो गया. श्रद्धालु आज भी इसी नाम से भगवान शिव का स्मरण करते हैं और दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मान्यता है कि भगवान शिव जब अमरत्व का रहस्य सुनाने के लिए गुफा की ओर गए, तब उन्होंने अपने विभिन्न प्रतीक अलग-अलग स्थानों पर छोड़ दिए थे. इसी कारण अमरनाथ यात्रा मार्ग के कई पड़ाव धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं. श्रद्धालु इन स्थानों को भी भगवान शिव की लीला से जोड़कर देखते हैं.

ऋषि कश्यप और भृगु ऋषि से जुड़ी हैं प्राचीन कथाएं

अमरनाथ गुफा के इतिहास को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं. एक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में कश्मीर की पूरी घाटी पानी से भरी हुई थी. तब ऋषि कश्यप ने नदियों के माध्यम से इस पानी को बाहर निकाला और घाटी को बसने योग्य बनाया. इसके बाद हिमालय की गुफाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ गुफा और यहां बने हिम शिवलिंग के दर्शन किए थे. अमरनाथ गुफा की आयु को लेकर अलग-अलग मत हैं. कुछ मान्यताओं के अनुसार यह स्थल महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और लगभग 5,000 वर्ष पुराना है. वहीं कई इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं कि यह गुफा इससे भी कहीं अधिक प्राचीन हो सकती है तथा इसकी उत्पत्ति हिमयुग के समय हुई होगी. इस कारण यह केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि भूगर्भीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है.

प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है अमरनाथ का उल्लेख

अमरनाथ गुफा का जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है. कश्मीर के इतिहास पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी में उल्लेख है कि पुराने समय में कश्मीर के राजा भी यहां पूजा-अर्चना करने आते थे. इसके अलावा नीलमत पुराण और बृंगेश संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इस पवित्र स्थल का वर्णन मिलता है. यह तथ्य दर्शाते हैं कि अमरनाथ गुफा सदियों से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र रही है.

Tags: amarnath cave mystery
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