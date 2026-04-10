Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर गजकेसरी योग का महासंयोग, इन राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को मनाई जाएगी और इस बार यह पर्व ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा और गुरु की स्थिति से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, जिसे धन, समृद्धि और सफलता का शक्तिशाली योग माना जाता है, मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, दान या खरीदारी अक्षय फल देता है यानी उसका फल कभी समाप्त नहीं होता.

मेष राशि: करियर में तरक्की और धन लाभ के संकेत

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद अनुकूल साबित हो सकता है, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और नई नौकरी के संकेत भी मिल रहे हैं, आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और सीनियर्स भी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है, बिजनेस करने वालों को नए क्लाइंट मिल सकते हैं, विदेश में काम करने का सपना भी पूरा हो सकता है, परिवार का सहयोग मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही सेहत में भी सुधार देखने को मिल सकता है.

तुला राशि: आय के नए स्रोत और पारिवारिक खुशियां

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा और गुरु की युति से बनने वाला गजकेसरी योग अत्यंत शुभ माना जाता है, यह योग व्यक्ति के जीवन में धन, मान-सम्मान और तरक्की के द्वार खोलता है, अक्षय तृतीया पर इसका बनना इस दिन के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है.