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रहस्यमयी चमेलिया धाम… जहां दर्शन मात्र से बोलने लगता है आवाज खो चुका व्यक्ति! सदियों पुराना है इसका रहस्य

Chameliya Dham Ajmer: राजस्थान की धरती पर ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं लोगों को दूर-दूर से खींच लाती हैं. इन्हीं में अजमेर जिले का चमेलिया धाम भी शामिल है. सबसे दिलचस्प मान्यता तो यह है कि, जिन लोगों की आवाज चली गई हो, उन्हें यहां दर्शन और पूजा के बाद बोलने की शक्ति मिलने का अनुभव हुआ है. आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ अन्य रोचक जानकारियां-

By: Lalit Kumar | Published: August 3, 2026 12:51:17 PM IST

अजमेर के रहस्यमयी चमेलिया धाम से जुड़ी रोचक मान्यताएं. (AI)
अजमेर के रहस्यमयी चमेलिया धाम से जुड़ी रोचक मान्यताएं. (AI)


Chameliya Dham Ajmer: राजस्थान की धरती पर ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं लोगों को दूर-दूर से खींच लाती हैं. इनमें कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जिनके बारे में सुनने के बाद नजदीक से देखने की इच्छा बढ़ जाती है. इन्हीं में अजमेर जिले का चमेलिया धाम भी शामिल है. महादेव का यह धाम स्थानीय आस्था और रहस्यमयी मान्यताओं के कारण चर्चा में रहता है. कहा जाता है कि, यहां भगवान शिव के दर्शन और पूजा-अर्चना करने से ऐसी मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती हैं, जिन्हें लेकर श्रद्धालु लंबे समय से परेशान रहते हैं. सबसे दिलचस्प मान्यता तो यह है कि, जिन लोगों की आवाज चली गई हो, उन्हें यहां दर्शन और पूजा के बाद बोलने की शक्ति मिलने का अनुभव हुआ है. हालांकि, इस दावे को आस्था के रूप में ही देखा जाना चाहिए. आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ अन्य रोचक जानकारियां-

महादेव की भक्ति से जुड़ा है धाम

स्थानीय लोग चमेलिया धाम को भगवान शिव की विशेष कृपा वाला स्थान मानते हैं. यहां शिवभक्त श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं और महादेव की पूजा-अर्चना करते हैं. चमेलिया धाम नौलखा, अजमेर को भगवान भोलेनाथ के चमत्कार और आस्था से जोड़कर देखा जाता है.

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धाम से जुड़ी मान्यताओं और स्थानीय कथाओं के कारण यह जगह धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि विश्वास और उम्मीद से जुड़ा धाम माना जाता है.

खोई आवाज वापस आने को लेकर क्या है मान्यता?

चमेलिया धाम से जुड़ी सबसे चर्चित बात खोई आवाज वापस आने से जुड़ी है. स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं कि, बोलने में असमर्थ कुछ लोगों ने यहां पूजा-अर्चना की और बाद में उनकी आवाज लौट आई. इसी वजह से कई लोग इसे महादेव की कृपा से जोड़ते हैं. हाल में इसके नाम और रहस्यमयी कथाओं से जुड़े धार्मिक गीत और वीडियो भी सामने आए हैं.

सदियों पुराना रहस्य या आस्था की ताकत?

धाम को लेकर स्थानीय स्तर पर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं. इन कथाओं में महादेव की शक्ति, भक्तों की श्रद्धा और मनोकामना पूरी होने की मान्यताओं का उल्लेख मिलता है. हालांकि, इन सभी कथाओं का प्राचीन लिखित इतिहास या पुरातात्विक प्रमाण आसानी से उपलब्ध नहीं है. 

क्यों खास है यह धाम?

चमेलिया धाम की खासियत केवल इससे जुड़ी कथाएं नहीं, बल्कि वह विश्वास है जिसके साथ श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. कोई स्वास्थ्य और व्यक्तिगत परेशानियों से राहत की उम्मीद लेकर आता है, तो कोई महादेव से मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करता है. भगवान शिव को भारतीय परंपरा में करुणा और कल्याण का देवता माना जाता है. यही विश्वास ऐसे धार्मिक स्थलों को लोगों के जीवन से जोड़ता है. चमेलिया धाम का रहस्य आज भी सुलझा नहीं है.

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