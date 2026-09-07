Home > धर्म > राजपाट गया, परिवार बिछड़ा और श्मशान में जलाईं चिता… फिर कैसे एक व्रत ने राजा हरिश्चंद्र को वापस लौटा दिया सब कुछ? जानिए अजा एकादशी व्रत की चमत्कारिक कहानी और नियम!

राजपाट गया, परिवार बिछड़ा और श्मशान में जलाईं चिता… फिर कैसे एक व्रत ने राजा हरिश्चंद्र को वापस लौटा दिया सब कुछ? जानिए अजा एकादशी व्रत की चमत्कारिक कहानी और नियम!

Aja Ekadashi 2026 Vrat Katha: जब किस्मत सब कुछ छीन ले और रास्ते बंद हो जाएं, तब क्या करें? 7 सितंबर 2026 की अजा एकादशी राजा हरिश्चंद्र के जीवन की तरह आपके भी सारे दुख और संकट पलभर में दूर कर सकती है!

By: Kajal Jain | Last Updated: September 7, 2026 11:14:56 AM IST

राजपाट गया, परिवार बिछड़ा और श्मशान में जलाईं चिता... फिर कैसे एक व्रत ने राजा हरिश्चंद्र को वापस लौटा दिया सब कुछ? जानिए अजा एकादशी व्रत की चमत्कारिक कहानी और नियम!
राजपाट गया, परिवार बिछड़ा और श्मशान में जलाईं चिता... फिर कैसे एक व्रत ने राजा हरिश्चंद्र को वापस लौटा दिया सब कुछ? जानिए अजा एकादशी व्रत की चमत्कारिक कहानी और नियम!


Aja Ekadashi 2026 Vrat Katha: जब किस्मत इम्तिहान ले और हर तरफ अंधेरा छा जाए, तब क्या करना चाहिए? राजा हरिश्चंद्र ने तब भी सच का साथ नहीं छोड़ा था और आज ही के दिन यानी 7 सितंबर 2026 को रखे जाने वाले अजा एकादशी व्रत ने उनकी पूरी जिंदगी पलट दी थी! भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सिर्फ एक उपवास नहीं, बल्कि दुखों के भवसागर से पार उतरने का सबसे बड़ा जरिया मानी जाती है. दिल्ली समेत पूरे देश में इस व्रत की धूम है. पंचांग के मुताबिक, एकादशी तिथि 6 सितंबर की शाम 7:29 बजे शुरू होकर 7 सितंबर की शाम 5:03 बजे तक रही, और इसका पारण (व्रत खोलना) 8 सितंबर की सुबह 6:02 बजे के बाद किया जाएगा. अगर आपने भी व्रत रखा है, तो भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इसकी पूरी कथा और जरूरी नियम जान लेना बहुत जरूरी है.

व्रत के नियम और खाने-पीने का हिसाब-किताब

अजा एकादशी का व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन और शरीर को शुद्ध करने का मौका है. इस दिन भूलकर भी चावल, गेहूं, दाल या किसी भी तरह का अन्न नहीं खाया जाता. अगर आप फलाहार कर रहे हैं, तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करें और आलू, मखाना, साबूदाना, फल या दूध ले सकते हैं. प्याज-लहसुन और तामसिक चीजों से पूरी तरह दूरी रखनी होती है. कुछ लोग अपनी सेहत के हिसाब से निर्जला (बिना पानी के) व्रत भी रखते हैं, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो शरीर को ज्यादा तकलीफ देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है—भगवान सिर्फ सच्ची भक्ति देखते हैं.

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इस खास दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें. पूजा के दौरान श्री हरि को पीले फूल, फल और तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें. पूरे दिन ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें और शाम को अजा एकादशी की कथा जरूर पढ़ें या सुनें. अगले दिन यानी 8 सितंबर की सुबह शुभ मुहूर्त में ही सही समय पर पारण करके व्रत खोलें. यह व्रत आपको न सिर्फ मानसिक शांति देता है, बल्कि बुरे कर्मों के बोझ से मुक्ति दिलाकर जीवन में नई उम्मीद की किरण जगाता है.

अज एकादशी व्रत कथा

अर्जुन ने कहा: हे पुण्डरिकाक्ष! आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइये. इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है?

श्रीकृष्ण ने कहा: हे कुन्ती पुत्र! भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं. इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं. इसलोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है.

अजा एकादशी व्रत कथा!
अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी का माहात्म्य श्रवण करो: पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चन्द्र नाम के एक राजा हुए थे. राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्घ थे.

एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई. राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्ववामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है. सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया.

राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया. दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चन्द्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा. हरिश्चन्द्र को एक डोम ने खरीद लिया जो श्मशान भूमि में लोगों के दाह संस्कारा का काम करवाता था.

स्वयं वह एक चाण्डाल का दास बन गया. उसने उस चाण्डाल के यहां कफन लेने का काम किया, किन्तु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा.

जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गये तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा. वह सदैव इसी चिन्ता में रहने लगा कि मैं क्या करूं? किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं? एक बार की बात है, वह इसी चिन्ता में बैठा था कि गौतम् ऋषि उसके पास पहुंचे. हरिश्चन्द्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुःख-भरी कथा सुनाने लगे.

राजा हरिश्चन्द्र की दुख-भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यन्त दुःखी हुए और उन्होंने राजा से कहा: हे राजन! भादों माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है. तुम उस एकादशी का विधानपूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो. इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे.

महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गये. अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चन्द्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधानपूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया. इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गये. उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी. उन्होने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेन्द्र आदि देवताओं को खड़ा पाया. उन्होने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा.

व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई. वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परन्तु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अन्त समय में हरिश्चन्द्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया.

हे राजन! यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था.

जो मनुष्य इस उपवास को विधानपूर्वक करते हैं तथा रात्रि-जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अन्त में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं. इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है. 

॥ श्रीहरि विष्णु भगवान की जय ॥ 
॥ अजा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण ॥

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