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Aja Ekadashi 2026: अजा ​एकादशी कल, भगवान विष्णु की पूजा में राजा हरिश्चंद की कथा सुनने से मिटेंगे दोष! जानें मुहूर्त और पारण

Aja Ekadashi 2026 Katha: साल 2026 में 7 सितंबर को अजा एकदशी का व्रत है. यह व्रत भाद्रपद मा​ह के कृष्ण पक्ष की एकादशी ति​थि को रखा जाता है. इस बार भाद्रपद कृष्ण एकादशी ति​थि 6 सितंबर को शाम 07:29 बजे से लेकर 7 सितंबर को शाम 5:03 बजे तक है. यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा में राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनने का विधान है-

By: Lalit Kumar | Published: September 6, 2026 2:39:53 PM IST

aja ekadashi 2026 | अजा एकादशी 2026
aja ekadashi 2026 | अजा एकादशी 2026


Aja Ekadashi 2026 Katha: साल 2026 में 7 सितंबर को अजा एकदशी का व्रत है. यह व्रत भाद्रपद मा​ह के कृष्ण पक्ष की एकादशी ति​थि को रखा जाता है. इस बार भाद्रपद कृष्ण एकादशी ति​थि 6 सितंबर को शाम 07:29 बजे से लेकर 7 सितंबर को शाम 5:03 बजे तक है. यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है. इस व्रत से जुड़ी कथा राजा हरिश्चंद्र के जीवन के कठिन दौर और उनके सत्य के प्रति अटूट विश्वास की कहानी सुनाती है. मान्यता है कि, अजा एकादशी की कथा सुनने और विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को पापों और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

बता दें कि, एक ऐसा राजा जिसके पास कभी अपार धन-दौलत और पूरा राजपाट था, लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि उसे अपना राज्य ही नहीं, पत्नी और बेटे तक को बेचने पड़े. इसके बावजूद उसने सत्य का साथ नहीं छोड़ा. दुखों से टूट चुके राजा हरिश्चंद्र को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब उन्हें एक ऐसे व्रत का उपाय बताया गया, जिसे करने के बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई. इसके बाद से यह कथा सुनने की परंपरा चली आ रही है. 

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अजा एकादशी 2026 व्रत कब है?

हिन्दू पंचांग के अनुसार, इस साल अजा एकादशी का व्रत 7 सितंबर 2026 को रखा जाएगा. भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि 6 सितंबर को शाम 7:29 बजे से शुरू होकर 7 सितंबर को शाम 5:03 बजे तक रहेगी.

अजा एकादशी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए कई शुभ समय बताए गए हैं. इस दिन अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 6:02 बजे से 7:36 बजे तक रहेगा. इसके बाद शुभ-उत्तम मुहूर्त सुबह 9:10 बजे से 10:45 बजे तक पूजा के लिए शुभ माना गया है. वहीं, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 6:14 बजे से शुरू होकर 8 सितंबर की सुबह 6:02 बजे तक रहेगा.

कब करें अजा एकादशी व्रत का पारण?

अजा एकादशी व्रत का पारण 8 सितंबर 2026 को सुबह 6:02 बजे से किया जा सकता है. पारण सुबह 8:33 बजे से पहले कर लेना चाहिए.

अजा एकादशी पर सुनी जाने वाली राजा हरिश्चंद्र की कथा

जब राजा हरिश्चंद्र पर टूटा दुखों का पहाड़: पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व और उसकी कथा बताने का अनुरोध किया. भगवान श्रीकृष्ण ने बताया कि यह एकादशी अजा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी कथा राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है.

कथा के अनुसार, राजा हरिश्चंद्र एक महान और सत्यवादी राजा थे. लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदलीं कि उन्हें अपना राजपाट गंवाना पड़ा. संकट इतना बढ़ गया कि उन्हें अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को तक बेचने की नौबत आ गई.

राजा हरिश्चंद्र को एक चांडाल ने खरीदा और वे उसके यहां काम करने लगे. उन्हें मृतकों के वस्त्र लेने जैसे कठिन कार्य करने पड़ते थे. कभी जिस राजा के दरबार में वैभव हुआ करता था, वही हरिश्चंद्र अब जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे. लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा.

दुखों से मुक्ति के लिए पहुंचे गौतम ऋषि

राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के दुखों को याद कर भीतर ही भीतर टूटते रहते थे. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर, इन कष्टों से मुक्ति कैसे मिले. एक दिन जब वे बेहद चिंतित और उदास बैठे थे, तभी वहां गौतम ऋषि पहुंचे. राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुखों से मुक्ति का उपाय पूछा.

गौतम ऋषि ने उन्हें बताया कि सात दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी है. उस दिन विधि-विधान से अजा एकादशी का व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें. ऋषि ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान विष्णु की कृपा से उनके कष्ट दूर हो सकते हैं.

अजा एकादशी व्रत ने बदल दी राजा की किस्मत!

कथा के अनुसार, अजा एकादशी के दिन राजा हरिश्चंद्र ने विधि-विधान से व्रत रखा. उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और रात में जागरण किया. अगले दिन विधि के अनुसार पारण कर व्रत पूरा किया. इसके बाद राजा हरिश्चंद्र के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आया. भगवान विष्णु की कृपा से उनके दुख और संकट समाप्त हो गए. उनके पुत्र के जीवित होने, परिवार की वापसी और खोया हुआ राजपाट फिर से मिलने की कथा कही जाती है. कथा में यह भी वर्णित है कि राजा हरिश्चंद्र को अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई.

अजा एकादशी की कथा क्यों है खास?

राजा हरिश्चंद्र की यह कथा सिर्फ व्रत के महत्व से नहीं, बल्कि सत्य, धैर्य और भगवान पर विश्वास की सीख के कारण भी खास मानी जाती है. धार्मिक मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा के साथ इसकी कथा सुनने से पापों का नाश होता है और जीवन के संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है.

Tags: aja ekadashi 2026Dharmreligion news
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