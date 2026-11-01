Ahoi Ashtami 2026: बादल या प्रदूषण के कारण नहीं दिख रहे तारे तो कैसे खोलें व्रत? क्या है सही तरीका और नियम

Ahoi Ashtami Vrat Paran: अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए शाम का समय बेहद खास होता है. दिनभर संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाली की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखने के लिए महिलाएं आसमान में तारों के निकलने का इंतजार करती हैं. मान्यता के मुताबिक, तारों को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है. लेकिन नवंबर के मौसम में कई बार बादल, धुंध और प्रदुषण के कारण आसमान साफ नहीं दिखाई देता. ऐसे में महिलाओं के मन में सवाल उठता है कि अगर तारे नजर न आएं तो क्या व्रत खोल सकते हैं? क्या बिना तारों के दर्शन किए पूजा पूरी मानी जाएगी? आइए जानते हैं ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए.

अगर तारे न दिखें तो व्रत कैसे तोड़ें?

अहोई अष्टमी पर तारों को अर्घ्य देना व्रत का एक खास तरीका है. हालांकि, अगर खराब मौसम या प्रदूषण की वजह से तारे न दिखें, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले, अपने शहर में तारे देखने का तय समय पता करें. अगर तारे फिर भी न दिखें, तो कुछ परिवारों में तय समय पर तारों को याद करके अर्घ्य देने का रिवाज होता है.

ऐसा करने के लिए, एक बर्तन में पानी लें और उसमें थोड़ा दूध मिलाएं. फिर, आसमान की ओर मुंह करके अहोई माता का ध्यान करें और अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करें. इसके बाद, परिवार की मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार व्रत तोड़ा जा सकता है. हालांकि, इस बारे में अलग-अलग इलाकों और परिवारों में धार्मिक मान्यताएं अलग-अलग हो सकती हैं.

क्या वीडियो कॉल पर तारे देखकर व्रत तोड़ा जा सकता है?

अगर आपके शहर में बादलों या प्रदूषण की वजह से तारे न दिखें, लेकिन दूसरे शहर में आसमान साफ ​​हो, तो कुछ परिवार वीडियो कॉल से तारे देखने का ऑप्शन चुनते हैं. हालांकि, इसे कोई यूनिवर्सल धार्मिक नियम नहीं माना जाता है. इसलिए, ऐसा करने से पहले अपने परिवार की परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं पर विचार करना सबसे अच्छा है.

अहोई अष्टमी पर तारों की पूजा कैसे करें?

अहोई अष्टमी पर शाम को पूजा की तैयारी करें. इसके लिए, अहोई माता की तस्वीर या उनकी दीवार पर पेंटिंग लगाएं. एक दीया जलाएं और फल, मिठाई और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाएं. इसके बाद, अहोई माता की कहानी सुनें या पढ़ें और आरती करें.

शाम को जब तारे दिखाई दें, तो एक बर्तन में पानी और थोड़ा दूध लेकर तारों को अर्पित करें. अपने बच्चे की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करें. इसके बाद, परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लेकर व्रत खोलें.

अहोई अष्टमी 2026: पूजा और तारे देखने का समय

इस साल, अहोई अष्टमी का व्रत रविवार, 1 नवंबर, 2026 को रखा जा रहा है. कैलेंडर के अनुसार, अष्टमी तिथि 1 नवंबर को दोपहर 2:51 बजे शुरू होगी और 2 नवंबर को दोपहर 1:10 बजे तक रहेगी.

पूजा का शुभ समय: शाम 5:36 बजे से शाम 6:54 बजे तक

तारे दिखने का समय: शाम लगभग 6 बजे

चांद निकलने का समय: रात लगभग 11:40 बजे

यह समय नई दिल्ली के लिए है. दूसरे शहरों में सूर्यास्त और तारे दिखने का समय अलग हो सकता है. इसलिए, लोकल कैलेंडर जरूर देखें.

अहोई अष्टमी पर चांद को अर्घ्य देने की परंपरा

अहोई अष्टमी का व्रत आमतौर पर तारों को अर्घ्य देने के बाद तोड़ा जाता है. हालांकि, कुछ परिवारों में चांद को अर्घ्य देने की परंपरा भी है. जिन घरों में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ने का रिवाज है, वहां महिलाएं उस परंपरा को निभा सकती हैं. लोकल चांद निकलने का समय जानना ज़रूरी है.

डिस्क्लेमर: अहोई अष्टमी व्रत से जुड़े नियम और मान्यताएं हर इलाके में अलग-अलग हो सकती हैं. इसलिए, व्रत खोलते समय अपने परिवार के रीति-रिवाजों और लोकल धार्मिक मान्यताओं को प्राथमिकता दें.