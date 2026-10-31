Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी कब है? 1 या 2 नवंबर, नोट करें डेट, शुभ मुहूर्त और कथा और पूजा विधि के बारे में

Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी 2026 (Ahoi Ashtami 2026) त्योहार रविवार (1 नवंबर, 2026) को मनाया जाएगा. हिंदू ज्योतिष के अनुसार, अहोई अष्टमी कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है. इस दिन अहोई माता (देवी शक्ति) की पूजा की जाती है. यह दिन माताओं के लिए अपने बच्चों के प्रति प्रेम और समर्पण दिखाने का होता है. इस वर्ष अहोई अष्टमी के दिन ही गोवर्धन में राधा कुंड स्नान का महत्वपूर्ण आयोजन भी हो रहा है, जिससे विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा. ये दोनों ही आयोजन रविवार (सूर्य का दिन) को पड़ रहे हैं, इसलिए इस समय की गई प्रार्थनाओं का प्रभाव और अधिक शक्तिशाली हो जाता है और ये सुरक्षा प्रदान करती हैं.

अहोई अष्टमी 2026: शुभ मुहूर्त और तिथि का समय

अहोई अष्टमी की तारीख : 1 नवंबर, 2026 (रविवार)

अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त : शाम 05:36 बजे से शाम 06:54 बजे तक

तारे देखने का समय (सांझ) : शाम 06:00 बजे

अहोई अष्टमी पर चंद्रोदय : रात 11:40 बजे

अष्टमी तिथि शुरू : 1 नवंबर, 2026 को दोपहर 02:51 बजे

अष्टमी तिथि समाप्त: 2 नवंबर, 2026 को दोपहर 01:10 बजे

राधा कुंड स्नान : 1 नवंबर, 2026 की मध्यरात्रि

1 नवंबर, 2026 को पूजा करने के बाद कथा के दौरान इस्तेमाल किए गए अनाज में से एक मुट्ठी अनाज लें. इस अनाज को अपने बच्चे के पढ़ाई करने की जगह (डेस्क या स्कूल बैग) पर रख दें. यह एक ऐसा उपाय है जो एक सिद्ध वस्तु या सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. इससे आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान लगा पाएगा और पूरे एक साल तक अन्य बच्चों के बुरे प्रभावों से सुरक्षित रहेगा.

अहोई अष्टमी 2026 का ज्योतिषीय महत्व

अहोई अष्टमी का संबंध पुराणों में वर्णित सात बेटों वाली एक महिला की कथा से है. जमीन खोदते समय उससे अनजाने में एक साही (porcupine) के बच्चे की जान चली गई थी. इसके परिणामस्वरूप, उसके एक-एक करके सभी बेटे चल बसे, और अंत में उसका कोई भी बच्चा नहीं बचा. उसने इस विशेष तिथि पर अहोई माता का व्रत रखा और प्रार्थना की, जिसके बाद उसके सभी बेटे वापस आ गए. यह माताओं द्वारा अपने बच्चों की रक्षा करने और उन्हें बाहरी खतरों से बचाने की क्षमता का जश्न मनाने का दिन है.

वैदिक (ज्योतिषीय) दृष्टिकोण से अष्टमी तिथि पर राहु का प्रभाव माना जाता है. हालांकि, जब अष्टमी कार्तिक मास में आती है तो यह दिन शुद्धि और पवित्रता लाने वाला होता है. 1 नवंबर 2026 को ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होगी कि चंद्रमा का आकार छोटा दिखाई देगा. यह समय हमें अपने भीतर झांकने और आध्यात्मिक रूप से खुद को शुद्ध करने का अवसर देता है.

साल 2026 को पिछले वर्षों से जो बात अलग बनाती है, वह है राधा कुंड में पवित्र स्नान. जिन जोड़ों को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही है, उन्हें मथुरा/गोवर्धन जाकर आधी रात को राधा कुंड में पवित्र स्नान करने की सलाह दी जाती है. यह पवित्र स्नान ‘पुत्र दोष’ को दूर कर सकता है और जन्म कुंडली में संतान से जुड़ी बाधाओं को समाप्त कर सकता है. शाम की पूजा का समय नई पीढ़ी के भविष्य के लिए संकल्प लेने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. शाम की पूजा का मुहूर्त (शाम 05:36 बजे से शाम 06:54 बजे तक) है. इस दौरान आप अपनी आने वाली पीढ़ियों (जो आपकी जन्म कुंडली में संतान भाव से जुड़ी हैं) के कल्याण के लिए संकल्प ले सकते हैं.

तारों को देखने की रस्म (सांझ)

तारों को देखने की यह रस्म करवा चौथ से थोड़ी अलग है, जहां व्रत चंद्रमा को देखकर खोला जाता है. अहोई अष्टमी पर परंपरा के अनुसार व्रत तारों को देखकर (यानी सूर्यास्त के बाद) खोला जाता है.

तारों को ही क्यों देखा जाता है?

इस दिन चंद्रमा बहुत देर से यानी रात 11:40 बजे निकलेगा. कई लोगों के लिए आधी रात तक इंतजार करना शारीरिक रूप से कठिन हो सकता है, इसलिए शाम 06:00 बजे तारों को देखने का समय (सांझ) तय है, जिस समय आप अपना व्रत खोल सकते हैं. तारे ‘कॉस्मिक मदर’ (ब्रह्मांडीय माता) की संतानों का प्रतीक माने जाते हैं. ऐसा माना जाता है कि तारों को देखने से दिव्य माता का आशीर्वाद (तारों की रोशनी के रूप में) बच्चों पर बरसता है.

अहोई अष्टमी 2026 की पूजा कैसे करें

अहोई माता की पूजा एक सामूहिक गतिविधि है, जिसमें आमतौर पर उस क्षेत्र की माताएं एक साथ मिलकर यह अनुष्ठान करती हैं. अहोई माता का चित्र (जिसमें आठ कोने या ‘अष्ट कोष’ होते हैं) गेरू (नारंगी मिट्टी) से दीवार पर बनाया जाता है. आजकल इसके लिए छपे हुए पोस्टर या कैलेंडर का उपयोग किया जाता है. इस चित्र में प्रचलित कथा के अनुसार, सात पुत्रों और एक साही (‘स्याहू’) को दर्शाया जाता है.

कलश और करवा तैयार करें

चित्र के पास पानी से भरा एक कलश और एक छोटा मिट्टी का पात्र (करवा) रखें। करवे के मुंह को ‘कुशा’ घास से बंद कर दें. इसके साथ ही करवे के अंदर ‘अक्षत’ (चावल), फूल और ‘स्याहू’ (पारंपरिक रूप से, चांदी के मोतियों वाली अहोई) भी रखें.

पूजा का भोग

पूजा के भोग के रूप में पूरी, हलवा और पुआ का विशेष भोजन रखा जाता है. इसके अलावा, पूजा की जगह पर (भोजन के पास) एक कटोरी में सात प्रकार के अनाज (‘सप्तधान्य’) भी रखे जाते हैं.