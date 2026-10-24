Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी कब है? बनेंगे 4 शुभ योग, जानें पूजा मुहूर्त और तारों को देखने का समय

Ahoi Ashtami 2026 Date: संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल भविष्य की कामना के लिए माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं. इस दिन सुबह से निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को अहोई माता की पूजा की जाती है. साथ ही तारों को देखकर व्रत खोलने की परंपरा निभाई जाती है. साल 2026 में अहोई अष्टमी को लेकर तारीख और पूजा के समय को लेकर थोड़ा असमंजस है, क्योंकि अष्टमी तिथि दो दिनों तक रहेगी. अच्छी बात यह है कि, इस अवसर पर रवि पुष्य, सर्वार्थ सिद्धि समेत चार शुभ योग बन रहे हैं. ऐसे में सवाल है कि आखिर, अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और तारों को देखने का समय कब रहेगा? इस बारे में बता रहे हैं उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री-

अहोई अष्टमी 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 नवंबर 2026 दिन रविवार को दोपहर 2 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी. इसका समापन 2 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर होगा. ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, अहोई अष्टमी की पूजा शाम को की जाती है, इसलिए दिए गए पंचांग विवरण के अनुसार व्रत 1 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा.

अहोई अष्टमी 2026 पूजा मुहूर्त

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा के लिए शाम का समय विशेष माना जाता है. पंचांग के मुताबिक, पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 36 मिनट से 6 बजकर 54 मिनट तक रहेगा. यानी पूजा के लिए लगभग 1 घंटा 18 मिनट का समय मिलेगा.

इस दिन सूर्योदय सुबह 6 बजकर 33 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 5 बजकर 36 मिनट पर होगा. ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 49 मिनट से 5 बजकर 41 मिनट तक रहेगा. वहीं, अभिजीत मुहूर्त दिन में 11 बजकर 42 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक बताया गया है.

अहोई अष्टमी पर बनेंगे 4 शुभ योग

इस बार अहोई अष्टमी पर चार शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है. इनमें रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग शामिल हैं, जिनका आरंभ सुबह 6 बजकर 33 मिनट से है. ये योग 2 नवंबर को सुबह 4 बजकर 30 मिनट तक रहेंगे. इसके अलावा, 1 नवंबर को सुबह साध्य योग रहेगा, जो दोपहर 2 बजकर 39 मिनट तक रहेगा. इसके बाद शुभ योग शुरू होगा. धार्मिक मान्यताओं में शुभ योगों को पूजा-पाठ और मंगल कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है. हालांकि, पूजा के लिए अपने स्थानीय पंचांग में दिए गए समय का मिलान करना बेहतर रहेगा.

अहोई अष्टमी 2026 तारों को देखने का समय

अहोई अष्टमी के व्रत में तारों को देखकर अर्घ्य देने और व्रत खोलने की परंपरा है. दिए गए विवरण के अनुसार, 1 नवंबर को तारों को देखने का समय शाम करीब 6 बजे रहेगा. माताएं अहोई माता की पूजा करने के बाद तारों के दर्शन कर व्रत का पारण करती हैं. इस दिन चंद्रोदय रात 11 बजकर 40 मिनट पर बताया गया है. हालांकि, अहोई अष्टमी का पारण सामान्यतः तारों के दर्शन के बाद किया जाता है; चंद्रमा के दर्शन की परंपरा परिवार और क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकती है.