Surya-Ketu Yog 2025: 17 अगस्त के बाद इन 3 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें! 18 साल बाद सूर्य और केतु का ऐसा बन रहा योग

Surya-Ketu Yog 2025: ग्रहों के राजा सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर पहले से केतु मौजूद हैं और ध्यान देने वाली बात यह कि सिंह राशि में केतु और सूर्य की यह युति 18 साल बाद बन रही है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और केतु की आपस में शत्रुता का भाव होता है. ऐसे में ग्रहों की युति से बनने वाला योग शुभ और अशुभ दोनों ही तरह का होता है। ऐसे में इसका कुछ राशि पर अनुकूल वहीँ कुछ राशि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आज इस लेख में हम यह देखेंगे कि किन राशियों का इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

सिंह राशि: आत्मविश्वास में कमी और कार्यक्षेत्र में रुकावटें

सबसे पहले हम बात करेंगे सिंह राशि कि, तो इस राशि में सूर्य और केतु की युति इनके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है. इनके लिए यह नुकसानदेय साबित हो सकता है. ऐसे में आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा में कमी देखी जा सकती है. इस दौरान काम काज पर भी प्रभाव देखा जा सकता है. आपके काम में शिथिलता और मान सम्मान में कमी देखी जा सकती है। वहीँ जो नौकरी में हैं उनके लिए इस दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. वहीँ जो व्यापार के लिए किसे दौरे पर हैं वो विशेष ख्याल रखें आपके साथ किसी दुर्घटना की संभावना है. ऐसे में इस दौरान यात्रा करने से बचें।

कुम्भ राशि: वैवाहिक जीवन में तनाव और सेहत की चिंता

अब बात करेंगे कुम्भ राशि वाले जातकों कि इनके लिए भी सूर्य और केतु की यह युति अच्छी नहीं रहेगी। इससे कुम्भ राशि वाले जातकों के काम अलग-अलग मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. आपको बता दें कि यह युति आपके सप्तम भाग में बन रही है. ऐसे में आपके शादी शुदा जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इस दौरान किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हैं तो इससे बचें। सेहत सम्बन्धी मामले में भी यह योग सही नहीं है आपके लिए.

मीन राशि: शत्रु बढ़ेंगे और कानूनी मामलों में परेशानी

अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों के बारे में।, सूर्य और केतु की यह युति आपके लिए भी अच्छी साबित नहीं होगी। आपकी राशि में यह योग छठे स्थान पर बन रही है. ऐसे में आपको किसी रोग का सामना करना पड़ सकता है साथ ही शत्रुओं की संख्या भी बढ़ सकती है. जिन लोगो का कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है उन्हें निराशजनक ख़बरें सुनने को मिल सकती है.