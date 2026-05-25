Adhik Maas Ke Upay: अधिक मास में पितरों को कैसे करें प्रसन्न? जानिए सुख-समृद्धि देने वाले आसान उपाय

Adhik Maas Ke Upay: मलमास को सिर्फ एक धार्मिक महीना नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और पुण्य कमाने का अवसर भी माना जाता है. इस दौरान किए गए छोटे-छोटे दान और सेवा के काम भी विशेष फल देने वाले माने गए हैं. कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से पितरों को याद किया जाए, तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है.

साल 2026 में मलमास 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा. इस दौरान शादी-विवाह और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य भले ही नहीं किए जाते हों, लेकिन पूजा-पाठ और पितरों की शांति के लिए यह समय बहुत फलदायी माना गया है. कहा जाता है कि इस महीने किए गए अच्छे कर्मों का असर कई गुना बढ़ जाता है.

मलमास में पितरों को क्यों किया जाता है याद?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अधिक मास ऐसा समय होता है जब पूर्वजों को याद कर उनके लिए किए गए दान और सेवा का विशेष पुण्य मिलता है.कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से अपने पितरों के नाम पर दान-पुण्य करता है, तो पूर्वज प्रसन्न होकर परिवार को सुख-समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं. इससे घर में चल रही परेशानियां भी धीरे-धीरे कम होने लगती हैं.

मलमास में जरूर करें ये उपाय

पितरों के नाम से करें दान

अधिक मास में जरूरतमंद लोगों को अन्न, कपड़े, जल, फल, छाता या दक्षिणा दान करना शुभ माना जाता है. अगर यह दान पितरों के नाम से किया जाए तो इसका महत्व और बढ़ जाता है.मान्यता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है.

पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं

सनातन धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत पवित्र माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि इसमें देवी-देवताओं और पितरों का वास होता है.मलमास में रोज सुबह स्नान के बाद पीपल में जल अर्पित करना और दीपक जलाना शुभ माना गया है. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पितृ दोष कम होने की मान्यता है.

गाय, कौवे और कुत्ते को खिलाएं भोजन

धार्मिक मान्यताओं में कौवे को पितरों का प्रतीक माना गया है. वहीं गाय और कुत्ते को भोजन कराना भी पुण्यदायी बताया गया है.कहा जाता है कि मलमास में इन जीवों को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं और जीवन की कई बाधाएं दूर होने लगती हैं.

जरूरतमंद लोगों की मदद करें

इस पूरे महीने गरीबों, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों की मदद करना बेहद शुभ माना जाता है.मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सेवा करता है, उस पर भगवान विष्णु और पितरों दोनों की कृपा बनी रहती है. इससे घर में सुख-शांति और सकारात्मकता आती है.

मलमास में किन कामों से बचना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अधिक मास में कुछ मांगलिक कार्यों को टालना बेहतर माना जाता है. इस दौरान

शादी-विवाह

गृह प्रवेश

सगाई

नया व्यापार शुरू करना

मुंडन संस्कार

जैसे कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है.