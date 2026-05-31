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Adhik Maas 2026: अधिक मास में जन्मे लोगों का भाग्य कैसा होता है? जानकर बदल जाएगी आपकी सोच

Adhik Maas Importance: भगवान विष्णु को समर्पित अधिक मास का महीना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद पवित्र माना जाता है,वहीं इसके उलट एक मान्यता ये भी है कि इस महीने में जन्में लोग अशुभ होते हैं,आइए इस आर्टिकल में जानते हैं इसके बारे मे विस्तार से.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 31, 2026 1:25:17 PM IST

अधिक मास में जन्मे लोगों का भाग्य कैसा होता है?
अधिक मास में जन्मे लोगों का भाग्य कैसा होता है?


Adhik Maas Birth Astrology: हिंदू धर्म में अधिक मास को बेहद पवित्र और पुण्यदायी समय माना जाता है. इस दौरान पूजा-पाठ, व्रत, जप और दान का विशेष महत्व बताया गया है. हालांकि, लंबे समय से लोगों के बीच एक धारणा चली आ रही है कि अधिक मास में जन्म लेने वाले बच्चे अशुभ होते हैं. लेकिन क्या वाकई ऐसा है?
 
ज्योतिष और धर्म शास्त्रों की मानें तो यह धारणा पूरी तरह गलत है. अधिक मास में जन्म लेने वाले लोगों को अशुभ नहीं, बल्कि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त माना जाता है.

आखिर क्यों बनी अशुभता की यह धारणा?

अधिक मास को पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है. इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्य आमतौर पर नहीं किए जाते.यही वजह है कि समय के साथ लोगों ने यह मान लिया कि जब इस महीने में शुभ कार्य नहीं होते, तो इसमें जन्म लेने वाले बच्चे भी अशुभ होंगे. लेकिन धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है.

 ज्योतिषाचार्यों की क्या है राय?

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ईश्वर की बनाई सृष्टि में कोई भी जन्म अशुभ नहीं होता. जन्म और मृत्यु दोनों ही ईश्वर की इच्छा से होते हैं और इन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता.अधिक मास तो स्वयं भगवान पुरुषोत्तम यानी श्रीहरि विष्णु को समर्पित माना गया है. ऐसे में इस महीने में जन्म लेने वाले बच्चों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा मानी जाती है.धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में किए गए जप, तप, पूजा और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है. इसलिए इसे अशुभ कहना पूरी तरह गलत समझ है.

 अधिक मास में जन्मे लोगों में होती हैं ये खास खूबियां

आध्यात्म की ओर रहता है झुकाव
 
ऐसे लोगों में बचपन से ही धर्म, पूजा-पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति रुचि देखने को मिल सकती है. इन्हें धार्मिक विषयों को जानना और समझना पसंद होता है.
 
ईश्वर पर अटूट विश्वास
 
अधिक मास में जन्मे लोग कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखते हैं. इनकी आस्था इन्हें मानसिक मजबूती देती है.
 
 भाग्य का मिलता है साथ
 
मान्यता है कि इन लोगों को जीवन में कई बार ऐसे अवसर मिलते हैं, जहां किस्मत उनका साथ देती है. मुश्किल रास्ते भी इनके लिए आसान बनते दिखाई देते हैं.

 अधिक मास में जन्म लेना क्यों माना जाता है शुभ?

धार्मिक दृष्टि से अधिक मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है. इसलिए इस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों को सौभाग्यशाली और ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त माना जाता है.इसलिए अगर आपका या आपके किसी प्रियजन का जन्म अधिक मास में हुआ है, तो इसे अशुभ नहीं बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक सौभाग्य माना जा सकता है.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: adhik maasAdhik Maas BirthPurushottam Maas
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