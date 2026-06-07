Adhik Maas Bhanu Saptami 2026: आज अधिकमास भानु सप्तमी के दिन जरूर करें ये उपाय, घर में नहीं होगी पैसों की किल्लत

Adhik Maas Bhanu Saptami 2026: अधिकमास में पड़ने वाली भानु सप्तमी का धार्मिक महत्व बेहद खास माना जाता है. जब सप्तमी तिथि रविवार के दिन आती है, तब भानु सप्तमी का पर्व मनाया जाता है, जो सूर्यदेव की आराधना के लिए समर्पित होता है. इस साल 7 जून को अधिकमास की भानु सप्तमी मनाई जा रही है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है. मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर सूर्यदेव की विधिवत पूजा-अर्चना करने से स्वास्थ्य, आयु, यश और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. यदि आप जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं, तो इस दिन कुछ विशेष उपाय अवश्य करें.

धन और समृद्धि प्राप्ति के लिए करें ये उपाय

आर्थिक उन्नति और घर में अन्न-धन की वृद्धि के लिए भानु सप्तमी के दिन एक सरल उपाय किया जा सकता है. सफेद कपड़े में थोड़े चावल बांधकर उसकी पोटली बना लें और कुछ समय के लिए सूर्य की किरणों में रखें. इसके बाद इस पोटली को तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में बरकत बनी रहती है.

लंबी उम्र के लिए सूर्य आराधना

सूर्यदेव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है. भानु सप्तमी के दिन भूमि पर बैठकर सूर्यदेव की पूजा करें और उन्हें चंदन अर्पित करें. इसके साथ स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की प्रार्थना करें. घर में पर्याप्त धूप और ताजी हवा का प्रवेश भी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना जाता है.

दांपत्य जीवन में मधुरता लाने का उपाय

यदि वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं, तो भानु सप्तमी के दिन मीठे चावल बनाकर कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी में रखें. इसके बाद इन्हें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें. ये उपाय रिश्तों में मिठास और आपसी समझ बढ़ाने वाला माना जाता है.

भाग्य को मजबूत बनाने के लिए करें सूर्य पूजा

जीवन में सफलता और सौभाग्य की कामना रखने वाले लोगों को इस दिन सूर्यदेव को पुष्प, सुगंधित सामग्री और गुड़ अर्पित करना चाहिए. श्रद्धापूर्वक पूजा करने और उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना करने से भाग्य मजबूत होता है और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं.