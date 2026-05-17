Adhik Maas 2026: आज से शुरू पुरुषोत्तम मास, क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें नियम और महत्व

Adhik Maas 2026: अधिकमास आज 17 मई, रविवार से शुरू होने जा रहा है. यह मास हिंदू कैलेंडर में धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बेहद खास माना जाता है. इसे पुरुषोत्तम मास या मलमास के नाम से भी जाना जाता है. यह अगले 30 दिनों तक चलेगा. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, सौर वर्ष 365 और चंद्र वर्ष 354 के बीच जो 11 दिनों का अंतर होता है, यह दिन हर तीसरे साल जोड़े जाता है. इसी वैज्ञानिक तालमेल की वजह से सभी हिंदू त्योहार सही मौसम में मनाए जाते हैं. मान्यता है कि, यह माह भगवान विष्णु (पुरुषोत्तम) को समर्पित होता है. इस पूरे महीने किए गए जप-तप और दान का फल अवश्य प्राप्त होता है.

तारीखें और मुख्य विवरण

शुरू होने की तारीख: 17 मई, 2026

खत्म होने की तारीख: 15 जून, 2026

महत्व और परंपराएं

भगवान विष्णु के प्रति भक्ति: इस महीने का नाम भगवान विष्णु के नाम पर “पुरुषोत्तम मास” रखा गया है, क्योंकि उन्होंने इस अतिरिक्त महीने को अपना महीना घोषित किया था.

इस महीने का नाम भगवान विष्णु के नाम पर “पुरुषोत्तम मास” रखा गया है, क्योंकि उन्होंने इस अतिरिक्त महीने को अपना महीना घोषित किया था. आध्यात्मिक पुण्य: इस महीने में उपवास, मंत्र जाप और दान-पुण्य को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस महीने में किए गए अच्छे कार्यों से, सामान्य महीनों की तुलना में दस गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है.

इस महीने में उपवास, मंत्र जाप और दान-पुण्य को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस महीने में किए गए अच्छे कार्यों से, सामान्य महीनों की तुलना में दस गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है. उपवास और दान: अन्नदान (भोजन का दान), जल दान (जल का दान), और दीप दान (दीपक जलाना). इन कार्यों को अत्यंत करुणापूर्ण और पुण्यकारी माना जाता है.

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नियम और किन चीजों से बचें

कोई शुभ समारोह नहीं: इस दौरान शादी-विवाह, गृह-प्रवेश और नया व्यवसाय शुरू करने जैसे बडे सांसारिक कार्यों को पारंपरिक रूप से रोक दिया जाता है.

इस दौरान शादी-विवाह, गृह-प्रवेश और नया व्यवसाय शुरू करने जैसे बडे सांसारिक कार्यों को पारंपरिक रूप से रोक दिया जाता है. आंतरिक विकास पर ध्यान: सामाजिक समारोहों में इस विराम को भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के बजाय आंतरिक शुद्धि, निस्वार्थ कर्म (निष्काम कर्म) और भक्ति के समय के रूप में देखा जाता है.

सामाजिक समारोहों में इस विराम को भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के बजाय आंतरिक शुद्धि, निस्वार्थ कर्म (निष्काम कर्म) और भक्ति के समय के रूप में देखा जाता है. जीवनशैली से जुडे प्रतिबंध: कई भक्त इस पूरे महीने मांसाहारी भोजन, शराब और तंबाकू का सेवन करने से परहेज करते हैं.

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