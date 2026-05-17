Home > धर्म > Adhik Maas 2026: आज से शुरू पुरुषोत्तम मास, क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें नियम और महत्व

Adhik Maas 2026: आज से शुरू पुरुषोत्तम मास, क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें नियम और महत्व

Adhik Maas 2026: 17 मई से शुरू हुआ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) 30 दिनों तक चलेगा. भगवान विष्णु को समर्पित इस पवित्र माह में जप, तप, दान और पूजा का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है.

By: Preeti Rajput | Published: May 17, 2026 9:22:11 AM IST

क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना?
क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना?


Adhik Maas 2026: अधिकमास आज 17 मई, रविवार से शुरू होने जा रहा है. यह मास हिंदू कैलेंडर में धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बेहद खास माना जाता है. इसे पुरुषोत्तम मास या मलमास के नाम से भी जाना जाता है. यह अगले 30 दिनों तक चलेगा. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, सौर वर्ष 365 और चंद्र वर्ष 354 के बीच जो 11 दिनों का अंतर होता है, यह दिन हर तीसरे साल जोड़े जाता है. इसी वैज्ञानिक तालमेल की वजह से सभी हिंदू त्योहार सही मौसम में मनाए जाते हैं. मान्यता है कि, यह माह भगवान विष्णु (पुरुषोत्तम) को समर्पित होता है. इस पूरे महीने किए गए जप-तप और दान का फल अवश्य प्राप्त होता है.

तारीखें और मुख्य विवरण 

  • शुरू होने की तारीख: 17 मई, 2026 
  • खत्म होने की तारीख: 15 जून, 2026

महत्व और परंपराएं

  •  भगवान विष्णु के प्रति भक्ति: इस महीने का नाम भगवान विष्णु के नाम पर “पुरुषोत्तम मास” रखा गया है, क्योंकि उन्होंने इस अतिरिक्त महीने को अपना महीना घोषित किया था. 
  • आध्यात्मिक पुण्य: इस महीने में उपवास, मंत्र जाप और दान-पुण्य को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस महीने में किए गए अच्छे कार्यों से, सामान्य महीनों की तुलना में दस गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है. 
  • उपवास और दान: अन्नदान (भोजन का दान), जल दान (जल का दान), और दीप दान (दीपक जलाना). इन कार्यों को अत्यंत करुणापूर्ण और पुण्यकारी माना जाता है.

NEET UG 2026 Re-Exam: नीट यूजी पर जारी हुआ ये अहम नोटिस, जल्दी कर लें ये काम, वरना होगी दिक्कत

You Might Be Interested In

नियम और किन चीजों से बचें

  • कोई शुभ समारोह नहीं: इस दौरान शादी-विवाह, गृह-प्रवेश और नया व्यवसाय शुरू करने जैसे बडे सांसारिक कार्यों को पारंपरिक रूप से रोक दिया जाता है. 
  • आंतरिक विकास पर ध्यान: सामाजिक समारोहों में इस विराम को भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के बजाय आंतरिक शुद्धि, निस्वार्थ कर्म (निष्काम कर्म) और भक्ति के समय के रूप में देखा जाता है. 
  • जीवनशैली से जुडे प्रतिबंध: कई भक्त इस पूरे महीने मांसाहारी भोजन, शराब और तंबाकू का सेवन करने से परहेज करते हैं. 

UP: शादी के बाद 6 साल तक शारीरिक संबंध बनाने के लिए तड़पता रहा युवक, पत्नी ने छूने भी नहीं दिया, अब किसी और के साथ…

Tags: adhik maas 2026malmaas 2026purushottam maas 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते...

May 16, 2026

गेहूं नहीं, इन आटों की रोटियां सेहत के लिए हैं...

May 16, 2026

IPL के 6 सबसे महंगे स्पेल, जब बल्लेबाजों ने नहीं...

May 16, 2026

हार्मोन्स रहेंगे हमेशा काबू में!

May 16, 2026

सिर्फ 5 मिनट में एंग्जाइटी गायब!

May 16, 2026

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026
Adhik Maas 2026: आज से शुरू पुरुषोत्तम मास, क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें नियम और महत्व

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Adhik Maas 2026: आज से शुरू पुरुषोत्तम मास, क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें नियम और महत्व
Adhik Maas 2026: आज से शुरू पुरुषोत्तम मास, क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें नियम और महत्व
Adhik Maas 2026: आज से शुरू पुरुषोत्तम मास, क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें नियम और महत्व
Adhik Maas 2026: आज से शुरू पुरुषोत्तम मास, क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें नियम और महत्व