Adhik Maas 2026: इस एक महीने में किए गए दान-पुण्य का मिलता है कई गुना फल,जानिए अधिक मास में पूजा, व्रत और दान के सबसे खास नियम

Adhik Maas 2026: साल 2026 में अधिक मास 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा. इस पूरे महीने को आध्यात्मिक साधना, आत्मचिंतन और भगवान की भक्ति के लिए विशेष माना गया है. आइए जानते हैं आखिर अधिक मास क्या होता है, इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है और इस दौरान कौन से कार्य करने चाहिए और किनसे बचना चाहिए.

हिंदू पंचांग सूर्य और चंद्रमा की गणना पर आधारित होता है. हर साल सूर्य मास और चंद्र मास के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है. यही अंतर तीन वर्षों में लगभग एक महीने के बराबर हो जाता है. इस अंतर को संतुलित करने के लिए पंचांग में एक अतिरिक्त माह जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है.लोक परंपराओं में इसे मलमास भी कहा जाता है. साल 2026 में यह अधिक मास ज्येष्ठ महीने में पड़ रहा है.

कैसे पड़ा इसका नाम पुरुषोत्तम मास?

धार्मिक कथाओं के अनुसार पहले अधिक मास को शुभ नहीं माना जाता था. लोग इस महीने में मांगलिक और धार्मिक कार्य करने से बचते थे. कहा जाता है कि जब इस मास ने भगवान विष्णु से अपनी पीड़ा बताई, तब श्रीहरि ने इसे अपना नाम और आशीर्वाद दिया.इसके बाद से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा. मान्यता है कि इस महीने में भगवान विष्णु के विशेष गुण और कृपा प्राप्त होती है. इसलिए इस पूरे माह को पूजा, तप, व्रत और भक्ति के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है.

अधिक मास में क्या करना माना जाता है शुभ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने सात्विक जीवन अपनाना बेहद लाभकारी माना गया है. भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण, गुरु और अपने इष्ट देव की नियमित पूजा करनी चाहिए.

रोज ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें

तुलसी की माला से 108 बार मंत्र जप करना शुभ माना जाता है

श्रीमद्भागवत और भगवद गीता का पाठ करें

जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और जल का दान दें

गरीबों और पशु-पक्षियों की सेवा करें

पूर्वजों और पितरों के लिए तर्पण और दान करना भी लाभकारी माना गया है

मान्यता है कि अधिक मास में किए गए दान और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है.

अधिक मास में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए?

अधिक मास को आध्यात्मिक साधना का समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान सांसारिक और मांगलिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है.

इस महीने में आमतौर पर:

विवाह

गृह प्रवेश

मुंडन संस्कार

कर्णवेध

नया घर बनवाना

जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते.

हालांकि जो कार्य पहले से तय हो चुके हों, उन्हें कुछ परिस्थितियों में किया जा सकता है.

अधिक मास में कैसे पाएंगे भगवान की कृपा?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में सुबह और शाम भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है. संध्याकाल में दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

क्यों खास माना जाता है अधिक मास?

ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास आत्मशुद्धि, मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति का महीना माना जाता है. कहा जाता है कि इस समय किए गए जप, तप और दान से ग्रह दोष भी शांत हो सकते हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है.