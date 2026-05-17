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Adhik Maas 2026: क्या होता है अधिक मास? इन दिनों भूल से भी न करें ये गलतियां

Adhik Maas 2026 Date: हिंदू धर्म में अधिक मास को काफी अच्छा माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इन दिनों किन गलतियों को नहीं करना चाहिए और क्या होता है अधिक मास?

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 17, 2026 11:45:52 AM IST

Adhik Maas 2026: क्या होता है अधिक मास? इन दिनों भूल से भी न करें ये गलतियां


Adhik Maas 2026 Date: हिंदू धर्म में अधिक मास का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. पंचांग के अनुसार, 17 मई 2026 यानी आज से अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है, जो 15 जून 2026 तक रहेगा. इस पूरे महीने को भगवान विष्णु की आराधना, दान-पुण्य और आत्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कर्मों का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है.

 क्या है अधिक मास?

अधिक मास हिंदू पंचांग की एक बड़ी व्यवस्था है, जिसे चंद्र और सौर गणना के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जोड़ा जाता है. हिंदू कैलेंडर मेन रूप से चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, जबकि ऋतुओं और मौसम का संबंध सूर्य की गति से होता है. इन दोनों गणनाओं में अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर तीन साल में एक ज्यादा महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है.

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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है. इसी कारण इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है. शास्त्रों में वर्णित है कि इस पवित्र काल में भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है.

 अधिक मास का धार्मिक महत्व

अधिक मास को साधना, तपस्या और भक्ति का महीना माना गया है. इस दौरान जप, तप, व्रत, दान और धार्मिक कार्य करने का विशेष महत्व होता है. कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस महीने में सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसे मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य की प्राप्ति होती है.

धार्मिक ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि अधिक मास में किए गए दान और सेवा कार्य कई गुना फलदायी होते हैं. जरूरतमंदों की सहायता करना, भोजन दान देना और धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना इस समय विशेष लाभकारी माना गया है.

 अधिक मास में किन कार्यों से बचना चाहिए?

 शुभ मांगलिक कार्य न करें- अधिक मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता. धार्मिक मान्यता के अनुसार, ये समय भक्ति और आत्मचिंतन के लिए समर्पित होता है.

 क्रोध और विवाद से दूर रहें- इस महीने में मन को शांत और संयमित रखना चाहिए. किसी भी प्रकार के झगड़े, विवाद या कटु वचन से बचना जरूरी माना गया है, क्योंकि इससे मानसिक अशांति बढ़ सकती है.

 नकारात्मक विचारों से बचें- अधिक मास आत्मिक शुद्धि का समय माना जाता है. इसलिए इस दौरान सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और ईर्ष्या, द्वेष तथा नकारात्मकता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए.

 तामसिक भोजन का त्याग करें- धार्मिक दृष्टि से इस महीने में मांस, मदिरा और अन्य तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. सात्विक भोजन और संयमित जीवनशैली अपनाने से मन और शरीर दोनों शुद्ध रहते हैं.

 अधिक मास में क्या करें?

इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, गीता पाठ और भजन-कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इसके साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना भी पुण्यदायी माना गया है. नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

Tags: adhik maas 2026adhik maas 2026 datePurushottam Maas
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