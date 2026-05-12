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Adhik Maas 2026: अधिक मास में किया ये छोटा-सा दान बदल सकता है आपकी किस्मत,जानिए कौन-सा दान दिलाएगा अक्षय पुण्य

Adhik Maas 2026: हिंदू धर्म में अधिक मास को बेहद पवित्र और पुण्यदायी महीना माना जाता है. इसे पुरुषोत्तम मास और मलमास के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस पूरे महीने भगवान विष्णु की पूजा, जप-तप, दान और भक्ति करने से व्यक्ति को कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 12, 2026 3:22:19 PM IST

अधिक मास में किया ये छोटा-सा दान बदल सकता है आपकी किस्मत
अधिक मास में किया ये छोटा-सा दान बदल सकता है आपकी किस्मत


 Adhik Maas 2026: शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में किया गया दान अक्षय फल देने वाला माना गया है, यानी इसका पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता. यही कारण है कि इस महीने को आत्मशुद्धि, साधना और पुण्य कमाने का सबसे शुभ समय कहा जाता है.

मान्यता है कि अधिक मास में श्रद्धा से किए गए छोटे-छोटे दान भी जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं. आइए जानते हैं इस दौरान किन चीजों का दान सबसे शुभ माना गया है.

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 क्यों खास होता है अधिक मास?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस चंद्र मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती, उसे अधिक मास कहा जाता है. पहले इस महीने को शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था, इसलिए इसे मलमास कहा जाने लगा.पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम “पुरुषोत्तम मास” देकर इसे विशेष महत्व प्रदान किया. उन्होंने वरदान दिया कि इस महीने में जो भी व्यक्ति भक्ति, पूजा और दान करेगा, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा.इसी वजह से अधिक मास को भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है.

 अधिक मास में किन चीजों का दान करना चाहिए?

 मालपुओं का दान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में कांसे के बर्तन में 33 मालपुए रखकर दान करना बेहद शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे परिवार में सुख-समृद्धि आती है और संतान से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं.

 दीपदान

अधिक मास में शाम के समय तुलसी के पौधे, मंदिर या पवित्र नदी के किनारे दीप जलाना बहुत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे जीवन की नकारात्मकता दूर होती है और ग्रह दोष शांत होते हैं.

अन्न और वस्त्र दान

जरूरतमंदों को भोजन कराना और पीले वस्त्रों का दान करना भगवान विष्णु की सेवा के समान माना गया है. इससे आर्थिक परेशानियां कम होती हैं और घर में बरकत बनी रहती है.

धार्मिक पुस्तकों का दान

इस महीने श्रीमद्भागवत गीता, विष्णु सहस्रनाम या अन्य धार्मिक पुस्तकों का दान करना बेहद पुण्यकारी माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है और पितरों को शांति मिलती है.

केवल वस्तुओं का नहीं, इन दानों का भी है महत्व

अधिक मास में सिर्फ धन या वस्तुओं का दान ही नहीं बल्कि समय, सेवा और भाव का दान भी विशेष माना गया है.

 मंत्र जाप

ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
मंत्र का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे अनजाने में हुए पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है.

सात्विक जीवन अपनाएं

इस पूरे महीने तामसिक भोजन और गलत आदतों से दूर रहकर सात्विक जीवन जीने की सलाह दी जाती है. ऐसा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

 अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए. यह समय पूजा, साधना और आत्मचिंतन के लिए अधिक उपयुक्त माना गया है.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: adhik maas 2026Adhik Maas RemediesPurushottam Maas Daanvishnu puja
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