Adhik Maas 2026: 17 मई से शुरू होगा पुरुषोत्तम मास, रोज ये काम करने से बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Adhik Maas 2026: हिंदू धर्म में अधिकमास को बेहद पवित्र और पुण्यदायी महीना माना जाता है. साल 2026 में अधिकमास 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा. इस पूरे महीने को भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की भक्ति, जप-तप, दान और साधना के लिए विशेष माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि इस अवधि में किए गए पूजा-पाठ और दान का फल कई गुना अधिक मिलता है.

अधिकमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है. हालांकि पहले इसे मलमास के नाम से जाना जाता था, लेकिन भगवान श्रीकृष्ण ने इसे अपना नाम देकर सबसे श्रेष्ठ महीनों में स्थान दिया. मान्यता है कि इस पूरे महीने अगर श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा की जाए और रोजाना गीता पाठ किया जाए, तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है.कहा जाता है कि अधिकमास में तुलसी पूजा, दीपदान और कथा श्रवण करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और धन-धान्य की कमी नहीं होती.

अधिकमास 2026 कब से कब तक रहेगा?

साल 2026 में अधिकमास की शुरुआत 17 मई से होगी और इसका समापन 15 जून को होगा. यह समय धार्मिक साधना, व्रत, दान और आत्मचिंतन के लिए बेहद शुभ माना गया है.

रोज करें ये एक काम, प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी

धार्मिक मान्यता के अनुसार अधिकमास में रोजाना श्रीमद्भगवद गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है. यदि संभव हो तो तुलसी के पौधे के पास बैठकर गीता पाठ या पुरुषोत्तम मास की कथा सुनना और सुनाना विशेष फलदायी माना जाता है.मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मां लक्ष्मी घर में सुख, समृद्धि और धन का आशीर्वाद देती हैं.

क्यों खास माना जाता है पुरुषोत्तम मास?

पौराणिक कथा के अनुसार साल के सभी बारह महीनों के अपने-अपने देवता थे, लेकिन अधिकमास का कोई स्वामी नहीं था. इसी वजह से लोग इसे तिरस्कार से मलमास कहने लगे. लगातार उपेक्षा से दुखी होकर अधिकमास भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा.इसके बाद भगवान विष्णु उसे लेकर श्रीकृष्ण के पास गए. श्रीकृष्ण ने अधिकमास को अपना नाम और सम्मान देते हुए कहा कि अब यह पुरुषोत्तम मास कहलाएगा और इसमें किए गए धार्मिक कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलेगा.तभी से यह महीना भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की विशेष पूजा के लिए प्रसिद्ध हो गया.

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