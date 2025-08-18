Home > धर्म > पैदा हो गया वो लाल दज्जाल जो खत्म कर देगा दुनिया, Israel की जमीन पर लिया जन्म, मुसलमानों से लेकर यहूदी तक कर रहे  गुनाहों से तौबा

Sign of Doom: दुनिया के अंत को को लेकर अलग अलग तरह की कई भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। लेकिन आज जो पता चला वो बरसो पहले लिखा जा चुका था।  जी हाँ, अब एक बछड़े के जन्म को दुनिया के अंत का संकेत बताया जा रहा है।

Published By: Heena Khan
Published: August 18, 2025 13:14:57 IST

Sign of Doom: दुनिया के अंत को को लेकर अलग अलग तरह की कई भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। लेकिन आज जो पता चला वो बरसो पहले लिखा जा चुका था।  जी हाँ, अब एक बछड़े के जन्म को दुनिया के अंत का संकेत बताया जा रहा है। दरअसल, इज़राइल में एक रहस्यमयी लाल बछड़े के जन्म ने सबको हिलाकर रख दिया है।  जो दुनिया के अंत का संकेत देता है। माना जा रहा है कि इज़राइल में 2000 सालों में पहली बार लाल बछड़ा दिखाई दिया है। लाल बछड़े की खबर सोशल मीडिया पर हवा की तरह फ़ैल रही है। 

ये धर्म देते हैं बड़े संकेत 

वहीँ अब लोगों को डर सताने लगा है कि दुश्मन देशों की सेनाएँ आपस में लड़ने की तैयारी कर रही हैं और जल्द ही दुनिया खत्म होने वाली है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईसाई और यहूदी, दोनों धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक लाल बछड़े का जन्म दुनिया के विनाश का संकेत है। हालाँकि, यरुशलम स्थित टेंपल इंस्टीट्यूट ने कहा है कि नवजात बछड़े का गहन परीक्षण किया जा रहा है।

खत्म हो जाएगी दुनिया 

परीक्षण के बाद विशेषज्ञ इस बात की जानकारी देंगे कि बछड़ा पूरी तरह लाल है या नहीं। बताया जा रहा है कि एक देवदूत ने इशारा दिया था कि पहली लाल गाय के जन्म लेते ही दुनिया का विनाश हो जाएगा। टेंपल इंस्टीट्यूट ने खुद यूट्यूब पर बछड़े के जन्म की घोषणा की है और यह भी बताया है कि बछड़े का परीक्षण जारी है।ईसाइयों और यहूदियों के बीच दुनिया के अंत से जुड़ी भविष्यवाणियों में लाल गाय सबसे महत्वपूर्ण है। बाइबल में कहा गया है कि धरती पर पूरी तरह से लाल बछिया के जन्म का मतलब है कि यहूदी मसीहा का जन्म हो गया है।

