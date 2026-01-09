Aaj Ka Rashifal 9 January 2026: 9 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 9 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है. 9 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष (Aries)

आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय सराहे जाएंगे. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान से बचें.

वृषभ (Taurus)

आज का दिन धैर्य और संतुलन से काम लेने का है. नौकरी या व्यवसाय में धीरे-धीरे प्रगति होगी. धन को लेकर कोई अच्छी खबर मिल सकती है. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. खानपान पर ध्यान दें.

मिथुन (Gemini)

आज मानसिक व्यस्तता अधिक रहेगी. कामकाज में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. दोस्तों से सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में सिरदर्द या तनाव महसूस हो सकता है.

कर्क (Cancer)

आज भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. परिवार से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है. नौकरी में स्थिरता रहेगी. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. सेहत में सुधार महसूस होगा.

सिंह (Leo)

आज नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा. धन लाभ के योग बन रहे हैं. पारिवारिक मामलों में आपकी राय को महत्व मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कन्या (Virgo)

आज काम का दबाव अधिक रह सकता है, लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे. पैसों से जुड़ा निर्णय सोच-समझकर लें. परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. खुद भी आराम करें.

तुला (Libra)

आज संतुलन बनाए रखना जरूरी है. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. साझेदारी में लाभ के योग हैं. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी. मानसिक शांति के लिए ध्यान करें.

वृश्चिक (Scorpio)

आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. कामकाज में सतर्कता जरूरी है. धन का लेन-देन सावधानी से करें. परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है.

धनु (Sagittarius)

आज भाग्य आपका साथ देगा. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. नौकरी या व्यवसाय में सफलता मिलेगी. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा. यात्रा के योग भी बन रहे हैं.

मकर (Capricorn)

आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. मेहनत का फल देर से लेकिन जरूर मिलेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. परिवार में बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा. सेहत का ध्यान रखें.

कुंभ (Aquarius)

आज नए विचार और योजनाएं मन में आएंगी. कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत हैं. दोस्तों का सहयोग मिलेगा. खर्च बढ़ सकते हैं. मानसिक रूप से खुद को संतुलित रखें.

मीन (Pisces)

आज रचनात्मकता बढ़ेगी. नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं. धन लाभ के योग हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.