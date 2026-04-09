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Aaj Ka Rashifal : जोखिम के साथ-साथ सफलता भी लगेगी हाथ, जानने के लिए पढ़े आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 8 April 2026: राशिफल के मुताबिक, आज भगवान गणेश जी सभी 12 राशियों के जातकों के लिए भविष्यफल लेकर आए हैं. गणेश जी के मुताबिक, आज कुछ राशियों के लोगों के परिवार में अपार खुशियां मिलेंगी. वहीं कुछ राशियों के जातकों के लिए आज का दिन मिला -जुला रहेगा.

By: Preeti Rajput | Published: April 9, 2026 6:19:23 AM IST

आज का राशिफल ग्रह गोचर पर आधारित होता है. इसी आधार पर वैवाहिक जीवन, प्रेम, धन और परिवार से जुड़ी जानकारी मिलती है.
आज का राशिफल ग्रह गोचर पर आधारित होता है. इसी आधार पर वैवाहिक जीवन, प्रेम, धन और परिवार से जुड़ी जानकारी मिलती है.


Aaj Ka Rashifal 8 April 2026: आज का दिन कई राशि वालों के लिए  काफी अच्छा साबित होने वाला है. कई लोगों के जीवन में अपार खुशियां आने वाली हैं. वहीं कुछ राशियों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. गणेश जी के मुताबिक, मेष राशि वालों को व्यापार में नए अवसर मिलेंगे. वहीं सिंह राशि वालों के रिश्तों में मधुरता आएगी. अपना आज का राशिफल जानने के लिए पढ़े ये खबर.

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मेष राशि

  • आज खुश रहने और घूमने का मन करेगा.
  • दोस्त की बात बुरी लग सकती है, लेकिन नजरअंदाज करें.
  • बाहर जाने से पहले माता-पिता की सलाह लें, फायदा होगा.

वृष राशि

  • आज समाज और काम में नाम मिलेगा.
  • ऑफिस में बहस हो सकती है, शांत रहें.
  • बच्चों की खुशी से आपको सुकून मिलेगा.

मिथुन राशि

  • काम में कोई आपको गुमराह कर सकता है, सावधान रहें.
  • पिताजी की बात बुरी लग सकती है, पर बाद में ठीक होगा.
  • धैर्य रखें और रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें.

कर्क राशि

  • परिवार में खुशखबरी से खुशी का माहौल रहेगा.
  • कर्ज चुकाने का रास्ता मिल सकता है.
  • खर्च सोच-समझकर करें, आय बढ़ सकती है.

सिंह राशि

  • आज बहुत भागदौड़ रहेगी.
  • मां की सलाह आपके काम आएगी.
  • अधूरे काम पूरे होंगे और घर में खुशी आएगी.

कन्या राशि

  • दिन अच्छा और खुशियों भरा रहेगा.
  • नौकरी की तैयारी वालों को अच्छी खबर मिल सकती है.
  • सोच-समझकर वादा करें, आगे जिम्मेदारी बनेगी.

तुला राशि

  • छोटी बातों से मन परेशान हो सकता है.
  • पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें.
  • पुराने दोस्त से मिलकर खुशी मिलेगी.

वृश्चिक राशि

  • आय बढ़ेगी और मन खुश रहेगा.
  • किसी की बात से परेशानी हो सकती है.
  • प्रॉपर्टी से जुड़ा फायदा मिल सकता है.

धनु राशि

  • आराम और सुविधाएं बढ़ेंगी.
  • बिजनेस में उतार-चढ़ाव रहेगा, फिर भी लाभ होगा.
  • नए आइडिया से फायदा मिल सकता है.

मकर राशि

  • दिन सामान्य रहेगा, सोच-समझकर बोलें.
  • दूसरों के काम में दखल न दें.
  • पुरानी गलतियों से सीख लें.

कुंभ राशि

  • बिजनेस में सावधानी रखें, नुकसान हो सकता है.
  • पार्टनरशिप में धोखे से बचें.
  • सेहत का ध्यान रखें और जांच कराएं.

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मीन राशि

  • कुछ नया करने का उत्साह रहेगा.
  • बच्चों से खुशी मिलेगी.
  • प्रॉपर्टी या भविष्य से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है.

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