Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 8 January 2026: 8 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 8 January 2026: 8 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 8 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के कृष्ण पक्ष की पष्ठी तिथि है. आज का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 8, 2026 6:12:08 AM IST

Aaj Ka Rashifal 8 January 2026: 8 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल


Aaj Ka Rashifal 8 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. 8 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

You Might Be Interested In

मेष (Aries)-

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा. वर्कप्लेस में आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा, लेकिन खर्चों से बचकर रहें. फैमली में लोगों का सपोर्ट मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान महसूस हो सकती है.

You Might Be Interested In

वृषभ (Taurus)-

वृषभ राशि वाले आज धैर्य और संयम से काम लें. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें सफलतापूर्वक निभाएंगे. धन के मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. परिवार का माहौल शांत रहेगा.

मिथुन (Gemini)-

मिथुन राशि वालों के लिए आज दिन मिश्रित फल लाएगा. वर्कप्लेस में नई योजनाएं बन सकती हैं. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, मन खुश होगा.आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें.

कर्क (Cancer)-

कर्क राशि वालों के लिए आज दिन इमोशनल रहेगा. जॉब या बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ठंड से बचाव करें.

सिंह (Leo)-

आज नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व मिलेगा. धन लाभ के योग हैं, लेकिन अहंकार से बचें. पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखें. सेहत को लेकर लापरवाही न करें.

कन्या (Virgo)-

आज योजनाबद्ध तरीके से काम करना लाभकारी रहेगा. नौकरी में स्थिरता आएगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निवेश करें. परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है.

तुला (Libra)-

आज का दिन सामाजिक और व्यावसायिक दृष्टि से अच्छा रहेगा. नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे. धन संबंधी मामलों में सुधार होगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग करें.

वृश्चिक (Scorpio)-

आज आत्मनिरीक्षण का दिन है. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे. धन को लेकर सावधानी रखें. पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

धनु (Sagittarius)-

आज भाग्य आपका साथ देगा. करियर में प्रगति के संकेत हैं और नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. यात्रा के योग भी बन सकते हैं.

मकर (Capricorn)-

आज कार्यक्षेत्र में स्थिरता और अनुशासन जरूरी होगा. मेहनत का पूरा फल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं.

कुंभ (Aquarius)-

आज रचनात्मकता बढ़ेगी. नौकरी या व्यवसाय में नए विचार लाभ देंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. धन संबंधी मामलों में सुधार होगा. मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करें.

मीन (Pisces)-

आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. करियर में तरक्की के योग हैं और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. सेहत अच्छी रहेगी.

You Might Be Interested In
Tags: 8 January 2026dainik rashifalhome-hero-pos-4horoscopeRashifal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026

भूल जाइए पुराने बीच, रात में गोवा की इन 5...

January 7, 2026

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026

8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे...

January 6, 2026
Aaj Ka Rashifal 8 January 2026: 8 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Rashifal 8 January 2026: 8 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 8 January 2026: 8 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 8 January 2026: 8 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 8 January 2026: 8 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल