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Aaj Ka Rashifal 8 April 2026: आज इन राशियों को सतर्क रहने की है जरूरत, जानें मेष से लेकर मीन का हाल

Aaj Ka Rashifal 8 April 2026: आज 8 अप्रैल के दिन कैसा रहेगा राशियों का हाल किसकी खुलेगी किस्मत और किसका दिन होगा खराब जानें आज का दैनिक राशिफल-

By: sanskritij jaipuria | Published: April 8, 2026 6:24:30 AM IST

Aaj Ka Rashifal 8 April 2026: आज इन राशियों को सतर्क रहने की है जरूरत, जानें मेष से लेकर मीन का हाल


Aaj Ka Rashifal 8 April 2026: आज 8 अप्रैल 2026 का दिन ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है. आज शुक्र मेष में, गुरु मिथुन में, केतु सिंह में और चंद्रमा धनु राशि में स्थित हैं. वहीं बुध और राहु कुंभ में बने हुए हैं, जबकि सूर्य, मंगल और शनि मीन राशि में हैं. ये ग्रह संयोजन कुछ जगहों पर शुभ संकेत देता है तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने की सलाह भी देता है.

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 मेष राशि (Aaj Ka Rashifal 8 April 2026 in hindi)

आज परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा और कामकाज धीरे-धीरे गति पकड़ेगा. प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में संतुलन बना रहेगा. हरी वस्तु का दान करना लाभदायक रहेगा.

 वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal 8 April 2026 in hindi)

आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. चोट लगने या किसी परेशानी में पड़ने की आशंका है. स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, हालांकि व्यापार सामान्य रहेगा. पीली वस्तु का दान शुभ रहेगा.

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 मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal 8 April 2026 in hindi)

जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रोजगार के अवसर मजबूत होंगे. प्रेम और पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. देवी की पूजा करना शुभ फल देगा.

 कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal 8 April 2026 in hindi)

आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. वाहन सुख की संभावना है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें. व्यापार सामान्य रहेगा.

 सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal 8 April 2026 in hindi)

आज स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, खासकर पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. रिश्तों में हल्का तनाव संभव है. कामकाज धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा.

 कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal 8 April 2026 in hindi)

दांपत्य जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है. नौकरी या व्यवसाय में जोखिम लेने से बचें. स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

 तुला राशि (Aaj Ka Rashifal 8 April 2026 in hindi)

आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. करियर और व्यापार में प्रगति के संकेत हैं. स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, हालांकि निजी जीवन में थोड़ी सावधानी जरूरी है.

 वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal 8 April 2026 in hindi)

आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रह सकता है, लेकिन व्यापार में लाभ के योग हैं.

 धनु राशि (Aaj Ka Rashifal 8 April 2026 in hindi)

ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी सावधानी रखें.

 मकर राशि (Aaj Ka Rashifal 8 April 2026 in hindi)

मन में बेचैनी और चिंता बनी रह सकती है. स्वास्थ्य हल्का प्रभावित हो सकता है, लेकिन कामकाज और आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी.

 कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal 8 April 2026 in hindi)

आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और पुराने निवेश से भी लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, जबकि रिश्तों में हल्की उतार-चढ़ाव की स्थिति रह सकती है.

 मीन राशि (Aaj Ka Rashifal 8 April 2026 in hindi)

व्यापार और करियर में सफलता के योग हैं. कानूनी मामलों में जीत मिल सकती है. स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा.

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