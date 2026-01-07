Aaj Ka Rashifal 7 January 2026: 7 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 7 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है. 7 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष (Aries)

मेष राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, साथ ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन किसी भी काम में आज जल्दबाजी से बचें. सेहत सामान्य, सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, हेल्थ का ख्याल रखें.

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि वालों का आज धन से जुड़ा रुका काम पूरा हो सकता है, आज आपके परिवार में सुखद माहौल रहेगा. खानपान पर नियंत्रण रखें, बाहार के खाने का सेवन कम करें आपके लिए हेल्दी नहीं है.

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि वालों को आज बातचीत और नेटवर्किंग से लाभ होगा, अपने दिन को प्लान करके चलें. छात्रों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. मेहनत करें फल की चिंत ना करें. मानसिक चंचलता पर काबू रखें.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक निर्णय लेने से बचें, इमोशन को कंट्रोल में रखें. आज आपकी नौकरी में स्थिरता रहेगी. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

सिंह (Leo)

सिंह राशि वालों की आज नेतृत्व क्षमता निखरेगी, अपने काम को शानदार तरह से कर पाएंगे. मान-सम्मान में वृद्धि के योग, लोग तारीफ करेंगे. क्रोध पर नियंत्रण जरूरी, अन्यथा आपाके काम बिगड़ सकते हैं.

कन्या (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन वबिजी रहेगा. काम का दबाव अधिक रह सकता है ,मेहनत का फल देर से मिलेगा, लेकिन हार मानने की जरूरत नहीं है. पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है.

तुला (Libra)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत वाला रहेगा. इस दिन आपको साझेदारी के काम में लाभ मिल सकता है. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी. खर्चों पर नजर रखें.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा. इस दिन गोपनीय योजनाएं आपकी सफल रहेंगी. रिसर्च या गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ेगी, नींद पूरी लें अन्यथा इसका असर हेल्थ पर नजर आएगा.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए आज यात्रा के योग बन रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, हर काम को अच्छे से और मेहनत से करें. वरिष्ठों से सहयोग प्राप्त होगा. हेल्थ का ख्याल रखें.

मकर (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा. करियर में स्थिर प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकते हैं. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, हर काम को अच्छे से निभाएं. धैर्य बनाए रखें, जल्दबाजी ना करें.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. नए विचार लाभ दिला सकते हैं, मित्रों से सहयोग मिलेगा, आपके किसी ना किसी रूप में काम आ सकते हैं. टेक्नोलॉजी से जुड़ा लाभ संभव है.

मीन (Pisces)

मीन राशि वालों की आज आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, भावनाओं में बहकर निर्णय न लें, अपने दिमाग का प्रयोग जरूर करें. रचनात्मक कार्यों में सफलता हाथ लग सकती है. हेल्थ का ख्याल रखएं, सिर दर्द से परेशान हो सकते हैं.