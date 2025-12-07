Aaj Ka Rashifal 7 December 2025: 7 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए, पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 7 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. आज से पौष माह की तृतीया तिथि है. 7 दिसंबर, रविवार का दिन कई राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगा. यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष (Aries)

आज कार्यक्षेत्र में मौके बढ़ेंगे, किसी जरूरी काम पर फोकस रखें.

परिवार में शांति बनी रहेगी, यात्राओं के योग भी हैं.

सेहत थोड़ी कमजोर, मसालेदार भोजन से बचें.

वृषभ (Taurus)

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुका हुआ पैसा वापसी के संकेत.

रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी, किसी मित्र से सहायता मिलेगी.

ऑफिस में नया जिम्मेदारी मिल सकती है.

मिथुन (Gemini)

आज आत्मविश्वास बढ़ेगा, नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए शुभ दिन.

छात्रों के लिए सफलता के योग.

सेहत ठीक रहेगी, पर नींद पूरी लें.

कर्क (Cancer)

काम के बोझ से तनाव बढ़ सकता है, समय प्रबंधन जरूरी.

पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, माता-पिता का सहयोग मिलेगा.

आर्थिक मामलों में सतर्क रहें.

सिंह (Leo)

पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक.

प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव.

लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे.

कन्या (Virgo)

ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी.

धन लाभ के अवसर, निवेश के लिए समय ठीक.

रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

तुला (Libra)

दिन मिलाजुला, कुछ फैसलों में उलझन रह सकती है.

किसी मित्र की सलाह उपयोगी साबित होगी.

स्वास्थ्य में सुधार, पर थकान महसूस होगी.

वृश्चिक (Scorpio)

आज सभी काम योजनानुसार पूरे होंगे.

बिज़नेस में लाभ के संकेत, पार्टनरशिप से फायदा.

प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

धनु (Sagittarius)

यात्रा के योग, नए अवसरों का लाभ मिलेगा.

जॉब में प्रमोशन या प्रशंसा मिल सकती है.

सेहत अच्छी रहेगी.

मकर (Capricorn)

किसी बड़े काम में सफलता मिल सकती है.

परिवार में किसी कार्यक्रम की चर्चा.

खर्च बढ़ेंगे लेकिन आय भी संतुलित रहेगी.

कुंभ (Aquarius)

आज क्रिएटिव कामों में सफलता.

किसी नए व्यक्ति से मुलाकात जीवन में बदलाव ला सकती है.

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मीन (Pisces)

आज मन शांत रहेगा, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी.

परिवार में खुशियों का माहौल.

कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा, पुराने अटके काम पूरे होंगे.