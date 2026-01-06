Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 6 January 2026: 6 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 6 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. आज का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 6, 2026 6:02:18 AM IST

Aaj Ka Rashifal 6 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है.माघ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. 6 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी नेतृत्व क्षमता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें, अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, शांत रहकर बातचीत करें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन लाभदायक है. रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन खानपान पर ध्यान देना जरूरी है.

मिथुन राशि (Gemini)

आज मिथुन राशि वालों को सोच-समझकर बोलने की आवश्यकता है. कार्यस्थल पर आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह आपके काम आएगी. प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या योग करें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए आज भावनात्मक रूप से मजबूत रहने का दिन है. करियर में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

सिंह राशि (Leo)

आज सिंह राशि वालों को आत्मविश्वास बनाए रखना होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. प्रेम जीवन में अहंकार से बचें, वरना रिश्तों में दूरी आ सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नींद पूरी करें.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन योजनाओं को अमल में लाने का है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों को लाभ होगा. परिवार में शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी. सेहत ठीक रहेगी, लेकिन तनाव से दूर रहें.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन संतुलन बनाए रखने का है. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों से मदद मिलेगी. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. परिवार में किसी मुद्दे पर समझदारी से काम लें. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज वृश्चिक राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नुकसान दे सकता है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निवेश करें. परिवार में तनाव का माहौल बन सकता है. प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग हैं. आर्थिक लाभ हो सकता है. परिवार में खुशहाली रहेगी. प्रेम संबंधों में नयापन आएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

मकर राशि (Capricorn)

आज मकर राशि वालों को धैर्य से काम लेना होगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. प्रेम जीवन में समझदारी जरूरी है. सेहत सामान्य रहेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन नए अवसर लेकर आ सकता है. करियर में बदलाव के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मचिंतन का है. करियर को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक है, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें.

