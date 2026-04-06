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Aaj Ka Rashifal: मेष राशि परिवार का मिलेगा साथ, कर्क की बढ़ सकती हैं मुश्किलों; जानें आपका का राशिफल

Today's Horoscope 3 April 2026: ग्रहों की स्थिति काफी गंभीर और पेचिदा नजर आ रही है। चंद्रदेव आज वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

By: Preeti Rajput | Published: April 6, 2026 6:14:45 AM IST

शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों को व्यापार और नौकरी में कैसी रहेगी स्थिति?
शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों को व्यापार और नौकरी में कैसी रहेगी स्थिति?


Today’s Horoscope 3 April 2026: आज ग्रहों की स्थिति काफी गंभीर और पेचिदा नजर आ रही है. चंद्रदेव आज वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं. वहीं सूर्यदेव, मंगलदेव और शनिदेव की युति मीन राशि में बन रही है. जबकि कुंभ राशि के बुधदेव और राहु सामाजिक दायरों में कई बड़े बदलाव ला सकते हैं. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

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मेष राशि

  • करियर के लिए नई रोशनी लेकर आया है.
  • तरक्की की राहें नजर आएंगी.
  • अगर विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा हो सकता है.
  • किसी बेकार की राजनीति से दूरी बनाए रखें.
  • व्यापार में धन लाभ की खुशखबरी भी मिल सकती है.

वृष राशि

  • मन पढ़ाई और ज्ञान में डूबा रहेगा.
  • धार्मिक माहौल में जाने का मौका मिलेगा.
  • नौकरी में मेहनत रंग लाएगी और प्रमोशन की खबर मिल सकती है. 

मिथुन राशि 

  • नया बिजनेस शुरू करने का विचार आ सकता है.
  • घर में खुशियों की हलचल तब बढ़ेगी.
  • पुराने कर्ज से मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ेंगे.
  • योग-व्यायाम आपको नई ऊर्जा से भर देंगे.

कर्क राशि

  • जेब और दिमाग दोनों थोड़ा दबाव महसूस करें.
  • अचानक आने वाले खर्च आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं.
  • ईमानदारी से किया गया काम आपको अंदर से संतुष्टि देगा. 

सिंह राशि

  • नई शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
  • रिश्तों में ताजगी और घर में खुशियों की महक बनी रहेगी.
  • आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलेगा.
  • बिजनेस में बदलाव करने से बचें.

कन्या राशि

  • परिवार में प्यार और समझदारी का माहौल बना रहेगा.
  • दूर के अपने की याद दिल को छू सकती है.
  • नौकरी में प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है.
  • राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बड़ा अवसर मिल सकता है.
  • सेहत का थोड़ा ध्यान रखें.

तुला राशि

  • आज का दिन आपको धैर्य की परीक्षा लेने वाला है.
  • जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको परेशानी में डाल सकता है.
  • परिवार के साथ खुलकर बात करने से मन का बोझ हल्का होगा.

वृश्चिक राशि

  • आज आपको संयम और शांति से काम लेने की जरूरत है.
  • जीवनसाथी के साथ चल रही खटास को प्यार से खत्म करने का समय है.
  • परिवार में शादी की बात तय होने से खुशियों की लहर दौड़ सकती है.

धनु राशि

  • काम में इतने व्यस्त रहेंगे कि समय का पता ही नहीं चलेगा.
  • वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है.
  • परिवार की छोटी समस्याओं को भी नजरअंदाज न करें.

मकर राशि

  • दिन खुशियों और चुनौतियों का मिला-जुला रूप लेकर आया है.
  • कुछ छिपे हुए विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं.
  • शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा मिल सकता है. 

कुंभ राशि

  • व्यापार में कुछ रुकावटें आपको परेशान कर सकती हैं.
  • दांपत्य जीवन में प्यार और अपनापन बना रहेगा.
  • किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आने से बचें.

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मीन राशि

  • आज किस्मत आपके साथ खड़ी नजर आएगी.
  • हर काम में फायदा मिलने के संकेत हैं.
  • खास लोगों से मुलाकात आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकती है.
  • आपके अंदर कुछ नया और रचनात्मक करने की इच्छा जाग सकती है.

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