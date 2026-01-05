Aaj Ka Rashifal 5 January 2026: 5 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 5 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है.माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. 5 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रहेगा. वर्कप्लेस में आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. नए अवसर मिल सकते हैं, उनका सही उपयोग करें. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है. फैमली में सभी का सहयोग मिलेगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बैलेंस वाला रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को वर्कप्लेस में सम्मान मिलेगा, वहीं व्यापारियों को लाभ के संकेत मिल रहे हैं. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें, निवेश के लिए दिन ठीक है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और शादीशुदा लाइफ में खुशियां आएगी.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बिजी रहेगा. काम का प्रेशर ज्यादा हो सकता है. वर्कप्लेस में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. पारिवारिक जीवन में छोटी-छोटी बातों पर तनाव हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को वर्कप्लेस में धैर्य से काम लेना होगा, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है. पैसों के मामले में सावधानी बरतें और खर्चों से बचें. परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से नींद पूरी न होने की वजह से थकान रह सकती है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को सफलता हाथ लग सकती है. साथ ही मान-सम्मान में वृद्धि होगी. वर्कप्लेस में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी और प्रशंसा मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय में वृद्धि के योग हैं. लव रिलेशन में मधुरता रहेगी.

कन्या राशि

कन्या राशि वाले आज के दिन सोच-समझकर कदम उठाएं.ऑफिस में छोटी गलतियों से बचें और काम पर पूरा ध्यान दें. आर्थिक रूप से खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है.

तुला राशि

तुला राशि वालों को आज सोशल लेवल पर लाभ मिल सकता है. नए संपर्क बन सकते हैं जो भविष्य में आपके काम आएंगे. धन लाभ के योग हैं और आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. प्रेम और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान महसूस हो सकती है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में गुप्त विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपने काम पर ध्यान दें. आर्थिक रूप से अचानक लाभ मिलने के योग हैं. पारिवारिक मामलों में निजी बातों को साझा करने से बचें. मानसिक तनाव हो सकता है, ध्यान और पूजा से मन को शांति मिलेगी.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन लकी रहेगा. जॉब , शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और नए अवसर मिल सकते हैं. प्रेम जीवन और पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

मकर राशि

आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप उन्हें सफलतापूर्वक निभाएंगे. आय में वृद्धि के योग हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में स्थिरता रहेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से थकान हो सकती है, आराम जरूरी है.

कुंभ राशि

आज का दिन नए अवसरों का संकेत दे रहा है. करियर में बदलाव या नई योजना पर काम शुरू हो सकता है. आर्थिक रूप से लाभ और खर्च दोनों रहेंगे, संतुलन बनाए रखें. दोस्तों और परिवार से सहयोग मिलेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं.

मीन राशि

आज का दिन रचनात्मक और भावनात्मक रहेगा. कला, लेखन या क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है. आर्थिक लाभ के योग हैं और धन संबंधी मामलों में स्थिति बेहतर होगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे और परिवार में सुख-शांति रहेगी. भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है, लेकिन कुल मिलाकर दिन शुभ रहेगा.