Aaj Ka Rashifal 5 December 2025: 5 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए, पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 5 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. आज से पौष माह की शुरुआत हो रही है. 5 दिसंबर, शुक्रवार के दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.
मेष राशि (Aries)-
काम में मन लगा रहेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे.
परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा.
खर्च बढ़ सकते हैं, बजट संतुलित रखें.
सेहत सामान्य रहेगी.
वृषभ राशि (Taurus)-
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
नए कॉन्टैक्ट्स से लाभ.
प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी.
यात्रा का योग है.
मिथुन राशि (Gemini)-
ऑफिस में प्रगति के संकेत.
पुरानी योजनाओं से फायदा.
परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा.
तनाव कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा.
कर्क राशि (Cancer)-
कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी.
धन प्राप्ति के योग.
रिश्तों में समझदारी जरूरी.
सेहत का ध्यान रखें.
सिंह राशि (Leo)_
पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
नौकरी बदलने का मौका मिल सकता है.
लाइफ पार्टनर से सहयोग मिलेगा.
कार्यक्षमता बढ़ेगी.
कन्या राशि (Virgo)-
बिजनेस में लाभ के संकेत.
कहीं निवेश सोच-समझकर करें.
परिवार में खुशी का माहौल.
सेहत में सुधार.
तुला राशि (Libra)-
आर्थिक मामलों में सतर्क रहें.
नए रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा.
छात्रों को सफलता मिलेगी.
घर में धार्मिक माहौल बनेगा.
वृश्चिक राशि (Scorpio)-
आय के नए स्रोत बनेंगे.
किसी करीबी से सहायता मिलेगी.
काम का बोझ बढ़ सकता है.
गुस्से पर नियंत्रण रखें.
धनु राशि (Sagittarius)-
करियर में तरक्की के अवसर.
दांपत्य जीवन में सौहार्द बढ़ेगा.
अचानक लाभ के योग.
यात्रा में सावधानी जरूरी.
मकर राशि (Capricorn)-
काम में अच्छे परिणाम मिलेंगे.
आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.
परिवार में खुशी का माहौल.
सेहत मजबूत रहेगी.
कुंभ राशि (Aquarius)-
नए काम की शुरुआत के लिए शुभ समय.
बिजनेस में लाभ मिलेगा.
सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा.
स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें.
मीन राशि (Pisces)-
मानसिक शांति मिलेगी.
किसी शुभ समाचार की प्राप्ति.
प्रेम संबंधों में मजबूती.
खर्चों पर नियंत्रण ज़रूरी.