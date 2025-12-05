Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 5 December 2025: 5 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए, पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 5 December 2025: 5 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए, पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 5 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. आज का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: December 5, 2025 7:14:38 AM IST

Aaj Ka Rashifal 5 December 2025: 5 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए, पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल


Aaj Ka Rashifal 5 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. आज से पौष माह की शुरुआत हो रही है. 5 दिसंबर, शुक्रवार के दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries)-

काम में मन लगा रहेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे.

परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा.

खर्च बढ़ सकते हैं, बजट संतुलित रखें.

सेहत सामान्य रहेगी.

वृषभ राशि (Taurus)-

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

नए कॉन्टैक्ट्स से लाभ.

प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी.

यात्रा का योग है.

मिथुन राशि (Gemini)-

ऑफिस में प्रगति के संकेत.

पुरानी योजनाओं से फायदा.

परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा.

तनाव कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा.

कर्क राशि (Cancer)-

कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी.

धन प्राप्ति के योग.

रिश्तों में समझदारी जरूरी.

सेहत का ध्यान रखें.

सिंह राशि (Leo)_

पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

नौकरी बदलने का मौका मिल सकता है.

लाइफ पार्टनर से सहयोग मिलेगा.

कार्यक्षमता बढ़ेगी.

कन्या राशि (Virgo)-

बिजनेस में लाभ के संकेत.

कहीं निवेश सोच-समझकर करें.

परिवार में खुशी का माहौल.

सेहत में सुधार.

तुला राशि (Libra)-

आर्थिक मामलों में सतर्क रहें.

नए रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा.

छात्रों को सफलता मिलेगी.

घर में धार्मिक माहौल बनेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)-

आय के नए स्रोत बनेंगे.

किसी करीबी से सहायता मिलेगी.

काम का बोझ बढ़ सकता है.

गुस्से पर नियंत्रण रखें.

धनु राशि (Sagittarius)-

करियर में तरक्की के अवसर.

दांपत्य जीवन में सौहार्द बढ़ेगा.

अचानक लाभ के योग.

यात्रा में सावधानी जरूरी.

मकर राशि (Capricorn)-

काम में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

परिवार में खुशी का माहौल.

सेहत मजबूत रहेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)-

नए काम की शुरुआत के लिए शुभ समय.

बिजनेस में लाभ मिलेगा.

सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें.

मीन राशि (Pisces)-

मानसिक शांति मिलेगी.

किसी शुभ समाचार की प्राप्ति.

प्रेम संबंधों में मजबूती.

खर्चों पर नियंत्रण ज़रूरी.

Tags: 5 december 2025dainik rashifalhoroscopeRashifal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते...

December 5, 2025

आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी...

December 5, 2025

हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी...

December 5, 2025

अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ...

December 5, 2025

ये हैं गुजरात में घूमने की 7 परफेक्ट जगहें, जल्द...

December 5, 2025

घर पर चाहिए बंगाली मिठाई का स्वाद? तो इस रेसिपी...

December 5, 2025
Aaj Ka Rashifal 5 December 2025: 5 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए, पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Rashifal 5 December 2025: 5 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए, पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 5 December 2025: 5 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए, पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 5 December 2025: 5 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए, पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 5 December 2025: 5 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए, पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल