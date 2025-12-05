Aaj Ka Rashifal 5 December 2025: 5 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए, पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 5 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. आज से पौष माह की शुरुआत हो रही है. 5 दिसंबर, शुक्रवार के दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries)-

काम में मन लगा रहेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे.

परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा.

खर्च बढ़ सकते हैं, बजट संतुलित रखें.

सेहत सामान्य रहेगी.

वृषभ राशि (Taurus)-

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

नए कॉन्टैक्ट्स से लाभ.

प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी.

यात्रा का योग है.

मिथुन राशि (Gemini)-

ऑफिस में प्रगति के संकेत.

पुरानी योजनाओं से फायदा.

परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा.

तनाव कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा.

कर्क राशि (Cancer)-

कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी.

धन प्राप्ति के योग.

रिश्तों में समझदारी जरूरी.

सेहत का ध्यान रखें.

सिंह राशि (Leo)_

पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

नौकरी बदलने का मौका मिल सकता है.

लाइफ पार्टनर से सहयोग मिलेगा.

कार्यक्षमता बढ़ेगी.

कन्या राशि (Virgo)-

बिजनेस में लाभ के संकेत.

कहीं निवेश सोच-समझकर करें.

परिवार में खुशी का माहौल.

सेहत में सुधार.

तुला राशि (Libra)-

आर्थिक मामलों में सतर्क रहें.

नए रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा.

छात्रों को सफलता मिलेगी.

घर में धार्मिक माहौल बनेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)-

आय के नए स्रोत बनेंगे.

किसी करीबी से सहायता मिलेगी.

काम का बोझ बढ़ सकता है.

गुस्से पर नियंत्रण रखें.

धनु राशि (Sagittarius)-

करियर में तरक्की के अवसर.

दांपत्य जीवन में सौहार्द बढ़ेगा.

अचानक लाभ के योग.

यात्रा में सावधानी जरूरी.

मकर राशि (Capricorn)-

काम में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

परिवार में खुशी का माहौल.

सेहत मजबूत रहेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)-

नए काम की शुरुआत के लिए शुभ समय.

बिजनेस में लाभ मिलेगा.

सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें.

मीन राशि (Pisces)-

मानसिक शांति मिलेगी.

किसी शुभ समाचार की प्राप्ति.

प्रेम संबंधों में मजबूती.

खर्चों पर नियंत्रण ज़रूरी.