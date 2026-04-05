Aaj Ka Rashifal 5 April 2026: दिन में बनेंगे काम, शाम के बाद बढ़ सकती है टेंशन, जानिए किस राशि के लिए कैसा रहेगा रविवार

Aaj Ka Rashifal 5 April 2026: 5 अप्रैल 2026 का दिन ग्रहों की चाल के अनुसार उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. चंद्रमा दिनभर तुला राशि में रहकर शाम तक वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे दिन के दूसरे हिस्से में कई राशियों के लिए परिस्थितियां बदलती नजर आएंगी. वहीं सूर्य, मंगल और शनि का मीन राशि में संयोग कुछ तनावपूर्ण स्थितियां भी पैदा कर सकता है. ऐसे में दिन की सही योजना बनाना बेहद जरूरी है. आइए विस्तार से जानते हैं सभी राशियों का हाल…

मेष राशि: सुबह का समय रहेगा सबसे अनुकूल