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Aaj Ka Rashifal 5 April 2026: दिन में बनेंगे काम, शाम के बाद बढ़ सकती है टेंशन, जानिए किस राशि के लिए कैसा रहेगा रविवार

Aaj Ka Rashifal 5 April 2026: आज का दिन अधिकांश राशियों के लिए मिला-जुला रहेगा. दिन का पहला भाग ज्यादा अनुकूल है, इसलिए जरूरी कार्य उसी समय निपटाना बेहतर रहेगा. शाम के बाद कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 5, 2026 7:19:11 AM IST

Aaj Ka Rashifal 5 April 2026: दिन में बनेंगे काम, शाम के बाद बढ़ सकती है टेंशन, जानिए किस राशि के लिए कैसा रहेगा रविवार


Aaj Ka Rashifal 5 April 2026: 5 अप्रैल 2026 का दिन ग्रहों की चाल के अनुसार उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. चंद्रमा दिनभर तुला राशि में रहकर शाम तक वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे दिन के दूसरे हिस्से में कई राशियों के लिए परिस्थितियां बदलती नजर आएंगी. वहीं सूर्य, मंगल और शनि का मीन राशि में संयोग कुछ तनावपूर्ण स्थितियां भी पैदा कर सकता है. ऐसे में दिन की सही योजना बनाना बेहद जरूरी है. आइए विस्तार से जानते हैं सभी राशियों का हाल…

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मेष राशि: सुबह का समय रहेगा सबसे अनुकूल

मेष राशि के जातकों के लिए दिन की शुरुआत काफी सकारात्मक रहेगी. जो भी महत्वपूर्ण काम हैं, उन्हें शाम से पहले पूरा कर लेना ही समझदारी होगी क्योंकि बाद में बाधाएं आ सकती हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थोड़ी थकान महसूस हो सकती है. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और संतान पक्ष से भी सुख मिलेगा. नौकरी और करियर में स्थिरता दिखाई देगी.

वृषभ राशि: शत्रु भी बनेंगे सहयोगी

आज वृषभ राशि वालों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. विरोधी भी आपके पक्ष में नजर आ सकते हैं. आपको नई चीजें सीखने और समझने का अवसर मिलेगा. बड़ों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी साबित होगा. हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए खानपान का ध्यान रखें.

मिथुन राशि: भावनाओं में बहकर निर्णय न लें

मिथुन राशि के जातकों को आज विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. भावनात्मक होकर कोई बड़ा निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है. प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और परिवार का साथ मिलेगा, लेकिन करियर से जुड़े फैसलों को टालना बेहतर रहेगा.

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कर्क राशि: संपत्ति से जुड़े योग बनेंगे

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है. स्वास्थ्य में पहले से सुधार होगा और व्यापार में लाभ के योग हैं. भूमि, भवन या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो समय अनुकूल है. हालांकि पारिवारिक विवाद से बचना जरूरी है.

सिंह राशि: योजनाओं को अमल में लाने का सही समय

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा हो सकता है. आपकी बनाई गई योजनाएं सफल हो सकती हैं. व्यापार में मजबूती आएगी और प्रेम जीवन भी अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है.

कन्या राशि: धन लाभ के प्रबल संकेत

कन्या राशि वालों के लिए आज आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. अचानक धन लाभ या आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, लेकिन दांपत्य जीवन और नौकरी में थोड़ा संतुलन बनाकर चलना होगा.

तुला राशि: आकर्षण का केंद्र रहेंगे आप

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार है. आप जहां भी जाएंगे, लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे. सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार तीनों ही क्षेत्रों में सफलता मिलेगी.

वृश्चिक राशि: पार्टनरशिप में सावधानी जरूरी

वृश्चिक राशि वालों को आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. साझेदारी में विवाद हो सकता है, इसलिए बड़े फैसले शाम तक टाल दें. व्यापार अच्छा रहेगा लेकिन स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति मध्यम रह सकती है.

धनु राशि: धन से जुड़े फैसले जल्द लें

धनु राशि के जातकों को आज धन संबंधी मामलों में तेजी दिखानी चाहिए. शाम से पहले निवेश या लेन-देन के काम पूरे कर लें. बाद में स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ी चिंता बनी रह सकती है.

मकर राशि: मेहनत का मिलेगा फल

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी साबित हो सकता है. लंबे समय से किए गए प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है. व्यापार और करियर में सफलता मिलेगी. परिवार और प्रेम जीवन भी सुखद रहेगा.

कुंभ राशि: धीरे-धीरे सुधरेंगे हालात

कुंभ राशि के जातकों के लिए स्थिति अब बेहतर होने लगी है. करियर, राजनीति और सरकारी कामों में सफलता के योग हैं. हालांकि प्रेम जीवन में थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है, इसलिए धैर्य रखें.

मीन राशि: शाम के बाद बदलेगा भाग्य

मीन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है, लेकिन शाम के बाद हालात सुधरेंगे. प्रेम और संतान से जुड़ी परेशानियां कम होंगी और व्यापार में भी सुधार होगा. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी है.

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Tags: aaj ka rashifal 5 april 2026
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