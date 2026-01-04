Aaj Ka Rashifal 4 January 2026: 4 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 4 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. 4 जनवरी, रविवार का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष (Aries)

मेष राशि वालों के आज आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. वर्कप्लेस में आपकी मेहनत सराही जाएगी. किसी पुराने काम में सफलता मिल सकती है. पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन जल्दबाज़ी से बचें.

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि वालों को आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. नौकरी या बिज़नेस में स्थिरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा. पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है, खानपान पर ध्यान दें.

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन नई योजनाओं के लिए शुभ है. बातचीत और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा. छात्रों के लिए दिन अच्छा है. मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे. नींद पूरी लें.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि वाले इस दिन भावनाओं पर नियंत्रण रखें. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. ध्यान और प्रार्थना से मन शांत रहेगा.

सिंह (Leo)

सिंह राशि वालों के आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी. नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी. सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिल सकती है.

कन्या (Virgo)

कन्या राशि वाले आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने से लाभ होगा. नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की चर्चा हो सकती है. सेहत में सुधार दिखेगा. किसी करीबी से सहयोग मिलेगा.

तुला (Libra)

तुला राशि वाले संतुलन बनाकर चलें. रिश्तों में पारदर्शिता रखें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. कला, फैशन या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ है.

वृश्चिक (Scorpio)

आज साहसिक फैसले लेने पड़ सकते हैं. करियर में सकारात्मक बदलाव संभव है. पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. गुस्से और जिद से बचें.

धनु (Sagittarius)

आज भाग्य आपका साथ देगा. यात्रा के योग बन सकते हैं. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

मकर (Capricorn)

आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. बुजुर्गों का आशीर्वाद लाभ देगा.

कुंभ (Aquarius)

आज मित्रों से सहयोग मिलेगा. नई तकनीक या नए विचारों से फायदा होगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मीन (Pisces)

आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है. रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा. ध्यान और योग लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.