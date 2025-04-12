Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 4 December 2025: 4 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए, पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 4 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पूर्णिमा तिथि है. आज का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: December 4, 2025 7:10:04 AM IST

Aaj Ka Rashifal 4 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. दिसंबर माह का चौथा दिन यानि 4 दिसंबर, गुरुवार है. आज चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि है. यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष (Aries)

नौकरी में तरक्की के योग

किसी शुभ समाचार की प्राप्ति

आर्थिक स्थिति में सुधार

परिवार में माहौल शांत रहेगा
उपाय: हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं

वृषभ (Taurus)

धन लाभ के अच्छे योग

रुके हुए कार्य पूरे होंगे

स्वास्थ्य में सुधार

दांपत्य जीवन सुखद
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं

मिथुन (Gemini)

कार्यक्षेत्र में सराहना

शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा

यात्रा के योग

किसी पुराने मित्र से मुलाकात
उपाय: तुलसी माता को जल चढ़ाएं

कर्क (Cancer)

मन में भारीपन महसूस होगा

खर्च बढ़ सकते हैं

स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत

परिवार में छोटी बात पर तनाव
उपाय: सफेद वस्तु दान करें

सिंह (Leo)

रुके हुए पैसे मिल सकते हैं

करियर में नई जिम्मेदारी मिलेगी

प्रेम जीवन मधुर रहेगा

पिता से सहयोग मिलेगा
उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें

कन्या (Virgo)

दिमागी तनाव बढ़ सकता है

काम में देरी

आर्थिक मामलों में सावधानी

कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं

तुला (Libra)

रिश्तों में सुधार

बिज़नेस में नए अवसर

आर्थिक स्थिति मजबूत

घर में पूजा-पाठ का माहौल
उपाय: माता लक्ष्मी की आरती करें

वृश्चिक (Scorpio)

दफ्तर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी

स्वास्थ्य सामान्य

जीवनसाथी से समर्थन

भाग्य का साथ
उपाय: काले तिल बहते पानी में प्रवाहित करें

धनु (Sagittarius)

छात्र वर्ग के लिए अनुकूल दिन

नई योजनाएं सफल होंगी

धन संचय में रुचि बढ़ेगी

यात्रा सुखद
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें

मकर (Capricorn)

कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ेगा

धन हानि की संभावना

पुराने रोग उभर सकते हैं

परिवार में विवाद
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें

कुंभ (Aquarius)

नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना

प्रेम जीवन में मधुरता

सम्मान में वृद्धि

आर्थिक लाभ
उपाय: गाय को रोटी खिलाएं

मीन (Pisces)

परिवार में खुशी

काम में तेजी

स्वास्थ्य अच्छा

बच्चों की तरफ से शुभ समाचार
उपाय: केसर का तिलक लगाएं

