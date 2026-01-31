Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 31 January 2026: मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशि वालों के लिए जोश से भरा रहेगा आज का दिन, पढ़ें 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal | Today Rashifal | Today Horoscope: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. 31 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 31, 2026 6:01:56 AM IST

Aaj Ka Rashifal | Today Rashifal | Today Horoscope: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. आज चंद्रमा मिथुन और कर्क राशि में रहेंगे. 31 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगा. इस दिन आप पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे और जोश रहेगा. इस दिन आपको जॉब में नए काम हाथ लग सकते हैं. यह आपकी लिए सफलता की बात है. आपकी मेहनत रंग लाएगी लोग आपको काम को पसंद करेंगे.अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. आज दिन आपकी बल्ले- बल्ले हो सकती है. आपके काम बन सकते हैं. हेल्थ अच्छी रहेगी, मेहनत करते रहें.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों को आज लक का साथ मिलेगा. यह दिन आपके लिए शुभ है. आज पैसों को लेकर अलर्ट रहें. आप अपने पैसे को बचाकर चलें. जॉब करते हैं तो आज आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ सकता है. फैमली मेंबर्स के साथ गुड टाइम स्पेंड कर सकते हैं. बाहर जानें का प्लान वीडएंड पर बन सकता है.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलेगा. आज आपकी किस्मत चमक सकती है. आपको आज नेटवर्किंग से फायदा होगा. जॉब में आपकी प्रेजेंटेशन को लोग पसंद करेंगे और आपकी राय को लोग मानेंगे. दोस्तों के साथ विदेश जानें का प्लान बन सकता है.  मानसिक रूप से संतुष्ट महसूस करेंगे.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा. इस दिन आपके काम को लोग बहुत पसंद करेंगे. अपने इमोशन को कंट्रोल में रखें , भावुक ना हो. संघर्ष से आपको सफलता हाथ लग सकती है, मेहनत करें और फल की चिंता ना करें. जॉब वालों के लिए बढ़िया दिन आपको सफलता मिलेगी और जॉब में बदलाव कर सकते हैं.फैमली का सपोर्ट मिलेगा.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. इस दिन आपके इनकम के सोर्स बढ़ सकते हैं, साथ ही आपकी कैपिटल भी बढ़ सकती है. आपकी मेहनत रंग लाएगी. इंवेस्टमेंट करते समय किसी बड़े की सलाह जरूरी लें. हड़बड़ी में काम ना करें.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. गोल्ड, प्रॉपर्टी में अगर इंवेटमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें. आज मेहनत अधिक करनी पड़ेगी. जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन इन जिम्मेदारियों से भागे नहीं काम को करते रहें.  हर काम को ध्यान से करें.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन क्रिएटिव रहेगा. आप कोई नई चीज या काम ट्राई कर सकते हैं तो लोगों को भाएगा. इस दिन आपको रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. लव रिलेशन में पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा. आप डिनर जेट या मूवी का प्लान कर सकते हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा, लेकिन फैमली मैटर में ध्यान रखें., किसी बात पर अनबन या लड़ाई-झगड़ा हो सकता है. संपत्ति से जुड़े मामलों को बहुत सलमझदारी से हैंडल करें.टेंशन से मुक्ति के लिए आप छोटे से ट्रिप का प्लान कर सकते हैं.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए आज जरूरी दिन है. इस दिन आप दोस्तों के साथ बाहर मिलने का प्लान कर सकते हैं. आज आपके परिवार को सुख मिलेगा, मेहनत रंग लाएगी, अगर आपको अपनी हेल्थ में कोई दिक्कत दिख रही है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, इस बात को टालें नहीं.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए यह दिन शुभ रहेगा. आज आप शनि देव का आशीर्वाद जरूर लें. और शनि मंदिर में जाकर शनि देव की मूर्ति पर तेल जरूर अर्पित करें. जॉब में आज आप बढ़िया करेंगे. आपका प्रमोशन हो सकता है. लव पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. इस दिन आप आपके विचारों और योजनाओं की सराहना होगी. जॉब में आपको  नौकरी में नया अवसर मिल सकता है. सोशल लेवल पर आज आप बहुत एक्टिव रहेंगे.आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. लेकिन संभल कर रहें आज चोट लगने की संभावना है.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत वाला रहेगा. इस दिन क्रोध से दूरी बनाकर रखें. सिंगल है तो शादी का प्रपोजल आ सकता है. गलतफहमियों से दूरी बनाकर रखें.जॉब में शांत रहकर किया गया प्रयास भविष्य में लाभ देगा. आध्यात्मिक गतिविधियों से शांति मिलेगी.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता 

