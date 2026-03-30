Aaj Ka Rashifal 30 March 2026: इन 5 राशियों की आज होगी मौज, खुलेगा किस्मत का ताला, जानें अपना हाल

Aaj Ka Rashifal 30 March 2026: हफ्ते का पहला दिन नई ऊर्जा और उम्मीदों के साथ शुरू हो रहा है. 30 मार्च को चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होने से कई राशियों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आज कुछ लोगों को करियर और धन से जुड़े मामलों में अच्छी प्रगति मिलेगी, तो वहीं कुछ को फैसले लेते समय सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. दिनभर के छोटे-छोटे फैसले आपके भविष्य पर असर डाल सकते हैं, इसलिए समझदारी और पेशेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संकेत दे रहा है.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन मानसिक शांति और खुशी देने वाला रहेगा. दांपत्य जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा, जिससे घर का माहौल पॉजिटिव बना रहेगा. आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे. हालांकि दूसरों के मामलों में बोलने से पहले सोचें. सेहत को लेकर सतर्क रहें और वाहन चलाते समय विशेष ध्यान दें.

वृषभ राशि (Taurus)

दिन थोड़ा चैंलेजिंग रह सकता है. पुराने मित्र से मुलाकात खुशी देगी, लेकिन विरोधियों से सावधान रहना जरूरी है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सतर्कता रखें और लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन नार्मल से बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य में हल्की परेशानी हो सकती है, लेकिन सुधार होगा. परिवार के साथ समय बिताने से सुकून मिलेगा. संतान से जुड़े मामलों में आपकी भूमिका अहम रहेगी. काम को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है.

कर्क राशि (Cancer)

आज जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाकर रखें. किसी बड़े फैसले से पहले अपने बड़ों की सलाह लें. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं. परिवार और खासकर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पड़ोस से जुड़े विवादों से बचें.

सिंह राशि (leo)

आज आपका कॉन्फिडेंस और सम्मान बढ़ेगा. आपकी वाणी और व्यवहार से लोग खुश होंगे. परिवार में सहयोग मिलेगा और किसी शुभ कार्य के संकेत हैं. हालांकि कामों को दूसरों पर छोड़ने से बचें और अपने स्वभाव में संतुलन बनाए रखें.

कन्या राशि (Virgo)

आज के दिन धैर्य रखने की काफी जरूरत है. काम के दबाव में जल्दबाजी से गलतियां हो सकती हैं. किसी भी तरह के निवेश या लेन-देन में सतर्क रहें. वाहन से जुड़ी समस्या खर्च बढ़ा सकती है, लेकिन रुके हुए काम पूरे करने का प्रयास सफल रहेगा.

तुला राशि (Libra)

आज का दिन पॉजिटिव रहेगा. टीमवर्क के जरिए आप काम में सफलता हासिल करेंगे. सामाजिक चीजों में भाग लेने का मौका मिलेगा. व्यापार में साझेदारी से पहले जांच-पड़ताल करें. यात्रा के दौरान अपने सामान का ध्यान रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. हालांकि विरोधियों की सक्रियता बढ़ सकती है, इसलिए सतर्क रहें. परिवार में शुभ कार्यक्रम हो सकते हैं और प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

धनु राशि (sagittarius)

आज भाग्य आपका साथ देगा. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और किसी बड़ी डील के फाइनल होने के संकेत हैं. मित्रों से मुलाकात खुशी देगी. नौकरीपेशा लोगों को सहयोग मिलेगा और पारिवारिक सलाह फायदेमंद साबित होगी.

मकर राशि (Capricorn)

आज मेहनत और धैर्य की जरूरत होगी. काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे. खर्चों पर कंट्रोल रखें. जीवनसाथी से सरप्राइज मिल सकता है. पुराने लेन-देन से जुड़ी परेशानी सामने आ सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius)

दिन मिला-जुला रहेगा. दोस्तों से खुशी मिलेगी, लेकिन सेहत का ध्यान रखना जरूरी है. विद्यार्थियों को तनाव से राहत मिलेगी. कोई पुरानी बात सामने आ सकती है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल है.

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन खास रह सकता है. परिवार में खुशियां आएंगी और नए सदस्य के आगमन के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत की दिशा में कदम बढ़ेंगे. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए काफी अच्छा समय है.