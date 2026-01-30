Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 30 January 2026: 30 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 30 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. 30 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 30, 2026 6:12:24 AM IST

Aaj Ka Rashifal 30 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है. आज जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा. आज चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. 29 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries):

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा. आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. आपकेल निर्णय शानदार होंगे और आप किसी टीम को लीड कर सकते हैं, जिसे आप लंबे समय से करना चाह रहे थे. बिजनेस में नई पहल लाभ दे सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा. सेहत सामान्य रहेगी, बस जल्दबाजी से बचें.

वृषभ राशि (Taurus):

वृषभ राशि वालों को आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. जॉब में आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी स्थिरता आपको आगे रखेगी. व्यापार में सोच-समझकर निवेश करें. पारिवारिक जीवन शांत रहेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini):

मिथुन राशि वालों को आज नेटवर्किंग से लाभ मिल सकता है. नौकरी में आपकी बात सुनी जाएगी. बिजनेस में नए संपर्क बनेंगे. दोस्तों को सहयोग मिलेगा. मानसिक रूप से हल्कापन महसूस होगा. सेहत अच्छी रहेगी.

कर्क राशि (Cancer):

कर्क राशि वालों के लिए आज का दन अन्य दिनों के मुकाबले बेहतर रहेगा. वर्कप्लेस में धैर्य से काम लें. परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है, शांत रहें. धन मामलों में सतर्कता रखें. आराम और नींद पर ध्यान दें.

सिंह राशि (Leo):

सिंह राशि वालों को आज पार्टनरशिप और टीमवर्क से सफलता मिलेगी. काम अच्छा चलेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी. शादीशुदा जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा. नौकरी में प्रशंसा मिल सकती है. बिजनेस में लाभ के संकेत हैं. सेहत सामान्य रहेगी.

कन्या राशि (Virgo):

कन्या राशि वालों को आज मेहनत का दिन है. काम का दबाव रहेगा, लेकिन परिणाम संतोषजनक होंगे. व्यापार में प्रतिस्पर्धा रहेगी. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें—हाइड्रेशन और आराम जरूरी है.

तुला राशि (Libra):

आज रचनात्मकता उभरेगी. प्रेम और संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. नौकरी में मनचाहा काम मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. सेहत अच्छी रहेगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio):

आज घरेलू और पारिवारिक मामलों पर फोकस रहेगा. संपत्ति या वाहन से जुड़ा निर्णय संभव है. वर्कप्लेस में स्थिरता बनी रहेगी. मानसिक शांति के लिए ध्यान लाभदायक रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius):

आज साहस और ऊर्जा बनी रहेगी. छोटी यात्रा या मीटिंग लाभ दे सकती है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी. व्यापार में बातचीत से फायदा होगा. सेहत ठीक रहेगी.

मकर राशि (Capricorn):

मकर राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी. रुका हुआ धन मिल सकता है. नौकरी और व्यापार में स्थिर प्रगति रहेगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. सेहत सामान्य रहेगी.

कुंभ राशि (Aquarius):

कुंभ राशि वालों के काम और उनके विचारों की आजसराहना होगी. नौकरी में नया अवसर या प्रस्ताव मिल सकता है. व्यापार में विस्तार के संकेत हैं. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सेहत अच्छी रहेगी.

मीन राशि (Pisces):

मीन राशि वालों मन थोड़ा परेशान हो सकता है, आप अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. वर्कप्लेस में शांत रहकर किया गया प्रयास आगे लाभ देगा. आध्यात्मिक गतिविधियों से मन को शांति मिलेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

