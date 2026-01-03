Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 3 January 2026: 3 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

By: Tavishi Kalra | Published: January 3, 2026 6:01:47 AM IST

Aaj Ka Rashifal 3 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. 3 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जिन्हें आप पूरे उत्साह के साथ निभाएंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सेहत अच्छी रहेगी, फिर भी थकान महसूस हो सकती है.

वृषभ राशि (Taurus)

आज धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. सेहत के मामले में खानपान का विशेष ध्यान रखें, पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

मिथुन राशि (Gemini)

आज संवाद और संपर्क आपके लिए लाभ का माध्यम बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की संभावना है. व्यापार में नए सौदे फाइनल हो सकते हैं. मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. यात्रा के योग बन रहे हैं. मानसिक रूप से आप सकारात्मक रहेंगे, जिससे काम में सफलता मिलेगी.

कर्क राशि (Cancer)

आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र में मन थोड़ा भटक सकता है, लेकिन धैर्य से काम लें. पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निवेश करें. पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा. सेहत के लिए ध्यान और योग लाभकारी रहेगा.

सिंह राशि (Leo)

आज आपके नेतृत्व गुण उभरकर सामने आएंगे. ऑफिस में आपकी राय को महत्व मिलेगा. करियर में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन में नयापन आएगा. सेहत उत्तम रहेगी, आत्मविश्वास मजबूत रहेगा.

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन मेहनत का पूरा फल दिलाने वाला है. नौकरी और व्यवसाय दोनों में सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ है, पढ़ाई में मन लगेगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद पूरी करें.

तुला राशि (Libra)

आज रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे. व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं. साझेदारी से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी. निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचें. मानसिक रूप से आप संतुलित रहेंगे. सेहत अच्छी रहेगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज मेहनत का परिणाम मिलेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. ऑफिस में आपकी रणनीति सफल रहेगी. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और किसी पर अधिक भरोसा न करें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

धनु राशि (Sagittarius)

आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. नई योजनाओं की शुरुआत हो सकती है. नौकरी और व्यापार में उन्नति के योग हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. यात्रा के योग भी बन सकते हैं.

मकर राशि (Capricorn)

आज काम का दबाव अधिक रह सकता है, लेकिन धैर्य और अनुशासन से आप सब संभाल लेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. पारिवारिक मामलों में समझदारी से काम लें. सेहत का ध्यान रखें, विशेषकर पीठ और जोड़ों से जुड़ी समस्या हो सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज नए अवसर आपके सामने आएंगे. नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. मित्रों से सहयोग मिलेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. मानसिक रूप से आप उत्साहित महसूस करेंगे.

मीन राशि (Pisces)

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. कला, लेखन या मीडिया से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ है. मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. सेहत अच्छी रहेगी.

