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Aaj Ka Rashifal 29 March 2026: आज कामदा एकादशी के दिन इन राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें मेष से लेकर मीन का हाल

Aaj Ka Rashifal 29 March 2026: आज 29 मार्च के दिन अपना दिन शुरू करने से पहले जान लें कि आज आपका दिन कैसा रहेगा,क्या-क्या होगा, साथ ही आज कामदा एकादशी है तो अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें, तो आइए जानते हैं सभी राशियों के हाल-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 29, 2026 6:19:49 AM IST

Aaj Ka Rashifal 29 March 2026
Aaj Ka Rashifal 29 March 2026


Aaj Ka Rashifal 29 March 2026: आज का दिन आपके मन और कर्म के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. आज कामदा एकादशी है तो सुबह के समय आप भावनात्मक रूप से थोड़ा शांत और अपने करीबियों के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे. वहीं दोपहर के बाद ऊर्जा, आत्मविश्वास और कुछ नया करने की चाह बढ़ेगी. ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आज कई लोगों के लिए करियर, रिश्तों और पैसों के मामलों में बदलाव के संकेत हैं. आइए जानते हैं सभी राशियों का हाल कि किसका कैसा रहेगा दिन-

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मेष राशि

आज की शुरुआत में आप घर-परिवार से जुड़े कामों में व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आपका ध्यान अपने टैलेंट और काम की ओर जाएगा. ऑफिस में आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल सकता है. आर्थिक रूप से भी कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं, खासकर अगर आप टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन काम से जुड़े हैं.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1
उपाय: सूर्य नमस्कार करें।

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वृषभ राशि

सुबह के समय छोटी यात्राएं या काम से जुड़ी भागदौड़ हो सकती है. दोपहर के बाद आप घर और परिवार को ज्यादा समय देना चाहेंगे. करियर में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन बॉस या सीनियर्स से बात करते समय सावधानी रखें. प्रॉपर्टी या निवेश से जुड़े मामलों में दिन अनुकूल है.

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6
उपाय: चंद्र मंत्र का जाप करें।

मिथुन राशि

आज सुबह आपका ध्यान पैसों और बचत पर रहेगा. दोपहर के बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल और बेहतर हो जाएगी, जिससे आप अपने विचार दूसरों तक आसानी से पहुंचा पाएंगे. करियर में आपको पहचान मिल सकती है और नए लोगों से जुड़ने के मौके मिलेंगे.

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 5
उपाय: विष्णु जी की पूजा करें।

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए खास है क्योंकि आप खुद पर ध्यान देंगे. दोपहर के बाद पैसों और सुविधाओं को लेकर सोच बढ़ेगी. करियर में आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपके काम की तारीफ करेंगे.

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 2
उपाय: दुर्गा जी की पूजा करें।

सिंह राशि

सुबह थोड़ा धीमापन या अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप काम में तेजी से आगे बढ़ेंगे. पार्टनरशिप से लाभ मिलने के संकेत हैं. रिश्तों में अहंकार टकराव का कारण बन सकता है. पार्टनर की बात सुनना और समझना जरूरी है.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1
उपाय: सूर्य मंत्र का जाप करें।

कन्या राशि

आज सुबह दोस्तों और नेटवर्क से फायदा मिल सकता है. दोपहर के बाद आप थोड़ा अकेले रहकर सोचने का मन बनाएंगे. काम में नई तकनीक या नए तरीके अपनाने से आपको सफलता मिलेगी. आज आप गहरे और सच्चे रिश्तों की तलाश में रहेंगे. सतही बातों से संतुष्टि नहीं मिलेगी. रात में मोबाइल या स्क्रीन से दूरी बनाएं.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
उपाय: लक्ष्मी जी की पूजा करें।

तुला राशि

सुबह से ही आपका ध्यान करियर और प्रतिष्ठा पर रहेगा. आपको काम में पहचान मिल सकती है. दोपहर के बाद सोशल नेटवर्किंग से फायदा होगा. पैसों के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं. प्रेम जीवन में आज आप साहसी कदम उठा सकते हैं. कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं.

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 7
उपाय: महालक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक राशि

आज आपका मन नई चीजें सीखने और समझने में लगेगा. यात्रा या शिक्षा से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है. करियर में आप नई दिशा में सोच सकते हैं. रिश्तों में थोड़ी गंभीरता रहेगी, लेकिन समझदारी से सब ठीक रहेगा.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।

धनु राशि

सुबह आप गहरी सोच या रिसर्च में व्यस्त रह सकते हैं. दोपहर के बाद भाग्य का साथ मिलेगा और काम में प्रगति होगी. आप दूसरों को मार्गदर्शन देने की स्थिति में आ सकते हैं. आप ऐसा रिश्ता चाहेंगे जिसमें भविष्य की योजना और समझदारी हो.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3
उपाय: गायत्री मंत्र का जाप करें।

मकर राशि

आज आप पार्टनरशिप और बिजनेस पर ध्यान देंगे. दोपहर के बाद निवेश और संपत्ति से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी है. रिश्तों में गहराई आएगी, लेकिन भावनाओं को समझना जरूरी होगा.

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।

कुंभ राशि

आज आप काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे. दोपहर के बाद पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्टिविटी बढ़ेगी. करियर में नई भूमिका मिल सकती है. बातचीत में संतुलन रखें, वरना गलतफहमी हो सकती है.

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 11
उपाय: शिव जी की पूजा करें।

मीन राशि

सुबह रचनात्मक कामों में मन लगेगा. दोपहर के बाद काम और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आर्थिक मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं. आप ऐसा साथी चाहेंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपका साथ दे.

शुभ रंग: हल्का हरा | शुभ अंक: 12
उपाय: विष्णु जी की पूजा करें।

आज का दिन आपको ये सिखाता है कि भावनाओं और व्यवहारिक सोच के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है. अगर आप सही समय पर सही फैसला लेते हैं, तो आज कई अच्छे मौके आपके हाथ लग सकते हैं.

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