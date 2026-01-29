Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 29 January 2026: 29 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 29 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है. 29 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 29, 2026 6:07:45 AM IST

Aaj Ka Rashifal 29 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है. आज जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा. आज चंद्रमा वृषभ राशि और मिथुन राशि में रहेंगे. 29 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries):

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह लेकर आएगा. इस दिन आप फुल एनर्जी के साथ काम को करेंगे. आज आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. अपने कॉन्फिडेंस को गिरने ना दें. अपने काम को अच्छे से करें.बिजनेस में रुके हुए काम को गति मिल सकती है. फैमली का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा. हेल्थ का ख्याल रखें.

वृषभ राशि (Taurus):

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अलर्ट रहने वाला है. इस दिन पैसों के मामले में सर्तक रहें. आपके आज के दिन खर्चे बढ़ सकते हैं. किसी प्रकार का दवाब अपने ऊपर बनने ना दें. आपने कर्म को करें और फल की चिंता ना करें.  हेल्थ को लेकर लापरवाही न करें.

मिथुन राशि (Gemini):

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन लकी रहेगा.  आज चंद्रमा आंधे दिन के बाद शाम के समय आपकी राशि में प्रवेश करेंगे. आज आपके अटके  हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. जॉब में आपके काम को लोग पसंद करेंगे, साथ ही आज आपको प्रमोशन लेटर मिल सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.

कर्क राशि (Cancer):

कर्क राशि वालों का मन आप बेचैन हो सकता है. आज किसी से पंगा ना लेंस अपने काम से मतलब रखें. वर्कप्लेस या ऑफिस में धैर्य से काम लें और विवादों से दूर रहें. फैमली का सहयोग मिल सकता है. किसी तरह से इमोशनल ना हो, साथ ही अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखें.

सिंह राशि (Leo):

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. पार्टनरशिप आपके लिए शुभ साबित होगी. आपको मुनाफ हाथ लग सकता है. लव रिलेशन में पार्टनर का सपोर्ट आपके साथ रहेगा. जॉब में टीम के साथ काम करें, तभी आप प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकते हैं. बिजनेस में लाभ हो सकता है.

कन्या राशि (Virgo):

कन्या राशि वालों के लिए आज मेहनत का दिन रहेगा. आज आपको हर दिन के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी होगी. साथ ही आज आप पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. बिजनेस में अपने विरोधि को कॉम्पटिशन दे सकते हैं. हेल्थ का ख्याल रखें, अच्छे से नींद लें.

तुला राशि (Libra):

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा. इस दिन आपके अपने किए हुए काम में सफलता हाथ लग सकते है. बच्चों की मेहनत रंग लाएगी और वह आपका नाम रोशन करेंगे.हेल्थ अच्छी रहेगी और आप बाहर का खाना ना खाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio):

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन उलझन वाला रह सकता है. अपने कामपर ध्यान देने की जरूरत है. किसी प्रकार की बातों से अपने आप को परेशान ना करें.वर्कप्लेस पर स्थिरता बनी रहेगी. पेरेंटस का सहयोग मिलेगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान करें.

धनु राशि (Sagittarius):

आज साहस और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. छोटी यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में मार्केटिंग और बातचीत से फायदा होगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

मकर राशि (Capricorn):

आज आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा है. धन लाभ के योग हैं और रुका हुआ पैसा मिल सकता है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. नौकरी और व्यापार में स्थिरता रहेगी. सेहत सामान्य रहेगी.

कुंभ राशि (Aquarius):

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. आज अपनी योजनाओं से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं,जॉब का नया ऑफर हाथ लग सकता है.बिजनेस में लाभ के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा.

मीन राशि (Pisces):

मीन राशि वाले आज अपने खर्चे को समच समझ कर करें, पैसों को सोच समझकर खर्च करें. आगे किसी जरूरत में काम आ सकता है.माता-पिता का सम्मान करें. पत्नी या लव पार्टनर के साथ डेट पर जा सकते हैं.

