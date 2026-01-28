Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 28 January 2026: 28 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 28 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है. 28 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 28, 2026 6:03:00 AM IST

Aaj Ka Rashifal 28 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. आज चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. 28 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries):

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा. वर्कप्लेस में आपके निर्णय सही साबित होंगे और सीनियर का सहयोग मिलेगा. बिजनेस में नई प्लैनिंग पर काम शुरू हो सकता है.फैमली में संतुलन बना रहेगा. हेल्थ नार्मल रहेगी.लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से बचें.

वृषभ राशि (Taurus):

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन खर्चों वाला रहेगा. इस दिन अपना बजट बनाकर काम करें. नौकरी में काम का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत का फल जल्द मिलेगा. परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. मानसिक शांति के लिए ध्यान या पूजा-पाठ लाभदायक रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini):

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन लकी रहेगा, आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं. साथ ही जॉब में तरक्की करेंगे और लोग आपके काम की प्रशंसा कर सकते हैं. बिजनेस में लाभ होगा और आज आपके बिजनेस में नए कॉन्टेक्ट बन सकते हैं. पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कर्क राशि (Cancer):

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन इमोशनल हो सकता है. आप आज थोड़ा सा अस्थिर महसूस कर सकते हैं. वर्कप्लेस में धैर्य से काम लें और किसी विवाद में न पड़ें. परिवार का सहयोग मिलेगा. धन से जुड़े मामलों में सावधानी रखें. सेहत के मामले में नींद पूरी करें.

सिंह राशि (Leo):

सिंह राशि वालों को आज पार्टनरशिप से लाभ मिल सकता है और रिलेशन को अच्छे से निभआएं.शादीशुदा  लाइफ में मधुरता बढ़ेगी. जॉब करने वालों को अपने सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. बिजनेस करते है तो किसी बड़ी डील को साइन करने का प्रस्ताव हाथ लग सकता है,.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान का ध्यान रखें.

कन्या राशि (Virgo):

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत वाला रहेगा. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. बिजनेस में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप स्थिति संभाल लेंगे. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, खासकर थकान से बचें.

तुला राशि (Libra):

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा. संतान से जुड़ा सुखद समाचार मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सेहत अच्छी रहेगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio):

आज घरेलू मामलों पर ध्यान रहेगा. संपत्ति या वाहन से जुड़ा निर्णय ले सकते हैं. वर्कप्लेस में स्थिरता बनी रहेगी. माता-पिता का सहयोग मिलेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए समय पर आराम करें.

धनु राशि (Sagittarius):

धनु राशि वालों के लिए आज साहस और ऊर्जा में वृद्धि होगी. काम के लिए किया गया आज ट्रैवल आपके लिए लाभकारी हो सकता है.जॉब  में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजनेस में मार्केटिंग या संवाद से फायदा होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मकर राशि (Capricorn):

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा है. धन लाभ के योग हैं और रुका हुआ पैसा मिल सकता है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. नौकरी और बिजनेस में स्थिरता रहेगी. सेहत अच्छी रहेगी.

कुंभ राशि (Aquarius):

कुंभ राशि वालों का आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और आप अपने विचारों से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे. नौकरी में नई शुरुआत या अवसर मिल सकता है. बिजनेस में लाभ होगा. पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा. हेल्थ का ख्याल रखएं और बाहर का खाना ना खाएं.

मीन राशि (Pisces):

मीन राशि वालों का आज मन थोड़ा परेशान हो सकता है. अपने हाथ और खर्चों पर नियंत्रण रखें, बेकार की चीजों पर पैसा खर्च ना करें, पैसों की बजत करें.  वर्कप्लेस में पर्दे के पीछे रहकर किया गया काम लाभ देगा. ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. बाहर का खाना ना खाएं.

