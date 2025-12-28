Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 28 December 2025: 28 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 28 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. पौष माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. आज का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: December 28, 2025 6:02:30 AM IST

Aaj Ka Rashifal 28 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. पौष माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. आज का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries)

कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है

आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय सही रहेंगे

परिवार में सुखद माहौल

स्वास्थ्य सामान्य, सिरदर्द से बचें

वृषभ राशि (Taurus)

धन से जुड़ा कोई अटका काम पूरा हो सकता है

रिश्तों में मधुरता आएगी

नौकरीपेशा लोगों को प्रशंसा मिलेगी

खानपान पर ध्यान दें

मिथुन राशि (Gemini)

यात्रा के योग बन सकते हैं

बातचीत में संयम रखें

छात्रों के लिए दिन अच्छा

मानसिक थकान संभव

कर्क राशि (Cancer)

भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी

परिवार से सहयोग मिलेगा

निवेश सोच-समझकर करें

पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है

सिंह राशि (Leo)

मान-सम्मान में वृद्धि

नेतृत्व क्षमता उभरेगी

प्रेम संबंधों में सुधार

ऊर्जा से भरपूर दिन

कन्या राशि (Virgo)

कार्यों में देरी से तनाव

धैर्य रखने से स्थिति संभलेगी

खर्चों पर नियंत्रण रखें

स्वास्थ्य में सुधार होगा

तुला राशि (Libra)

साझेदारी में लाभ

रुके हुए काम बनेंगे

दांपत्य जीवन सुखद

नींद पूरी लें

वृश्चिक राशि (Scorpio)

अचानक धन लाभ के योग

गुप्त शत्रुओं से सावधान

आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी

थकान महसूस हो सकती है

धनु राशि (Sagittarius)

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा

करियर में नया अवसर

यात्रा लाभकारी

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

मकर राशि (Capricorn)

जिम्मेदारियां बढ़ेंगी

मेहनत का फल मिलेगा

वरिष्ठों का सहयोग

जोड़ों में दर्द संभव

कुंभ राशि (Aquarius)

नए संपर्क बनेंगे

तकनीक व मीडिया से लाभ

मित्रों से सहयोग

भावनात्मक संतुलन रखें

मीन राशि (Pisces)

मन शांत रहेगा

रचनात्मक कार्यों में सफलता

परिवार से शुभ समाचार

ध्यान और योग लाभकारी

