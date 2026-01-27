Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 27 January 2026: 27 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 27 January 2026: 27 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 27 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. 27 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 27, 2026 6:13:09 AM IST

Aaj Ka Rashifal 27 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. आज मेष राशि और वृषभ राशि में रहेंगे. 27 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries):

मेष राशि वालों को आज वर्कप्लेस पर किए गए काम में अपने प्रयास का सफल असर दिख सकता है. चंद्रमा आज आधे दिन आपके राशि में रहेंगे, जिसे आपको असर महसूस होगा और आपके काम की लोग सराहना करेंगे. बिजनेस में नई डील से आपको लाभ मिल सकता है.दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. हेल्थ अच्छी रहेगी. मेहनत रंग लाएगी और आज आप काफी भागदौड़ कर सकते हैं जिसससे थकान हो सकती है.

वृषभ राशि (Taurus):

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. आज चंद्रमा आधे दिन के बाद आपकी राशि में प्रवेश करेंगे. आज करियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है. आपकी मेहनत का रंग नजर आएगा. जॉब में पद-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और आपके काम की सराहना होगी. बिजनेस करने वालों की बल्ले-बल्ले हो सकती है कोई बड़े ऑर्डर मिल सकता है. फैमली की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन तनाव से बचें.

मिथुन राशि (Gemini):

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन लकी रहेगा. आपके रुके हुए काम समय पर पूरे हो सकते हैं.जॉब करते हैं तो आपके स्थान का परिवर्तन हो सकता है.स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन शुभ है.लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा. हेल्थ का ख्याल रखें.

कर्क राशि (Cancer):

कर्क राशि वालों के लिए आज दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. इस दिन कर्क राशि वालों का अचानक धन खर्च हो सकता है. किसी टेंशन की वजह से आपको सिर दर्द की परेशानी हो सकती है.वर्कप्लेस में गोपनीय बातें साझा करने से बचें.हेल्थ का ख्याल रखें पेट की समस्या हो सकती है.

सिंह राशि (Leo):

सिंह राशि  वालों के लिए आज का दिन पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए अच्छा और शुभ साबित हो सकता है.शादीशुदा लाइफ में खुशियां आ सकती हैं. जॉब करने वालों के लिए अच्छा दिन आपके सपोर्ट में लोग आगे आ सकते हैं.बिजनेस में नए ऑफर हाथ लग सकते हैं.

कन्या राशि (Virgo):

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन दबाव वाला हो सकता है. जॉब के अलावा भी आप आय के स्त्रोत ढूंढ सकते हैं. आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपकी मेहनत अधिक हो सकती है.शत्रुओं से सावधान रहें, लेकिन बिजनेस में सोच-समझकर निर्णय लें. सेहत का ध्यान रखें, खासकर थकान और तनाव से बचें.

तुला राशि (Libra):

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन क्रिएटिव रहेगा.लव रिलेशन में पॉजीटिव बदलाव आएगा. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है. जॉब में मनचाहा कार्य करने का अवसर मिलेगा. बिजनेस में रिस्क लेने से बचें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio):

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगा.आज घर-परिवार से जुड़ी बातों को आप ज्यादा प्राथमिकता दे सकते हैं, प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित मामलों में लाभ हो सकता है. मां की हेल्थ का ध्यान रखें. मानसिक शांति के लिए ध्यान लाभदायक रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius):

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा, आज छोटे ट्रैवल आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं.जॉब में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में मार्केटिंग या संपर्क से फायदा होगा. भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. हेल्थ अच्छा रहेगा.

मकर राशि (Capricorn):

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. इस दिन  आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. जॉब में और बिजनेस में लाभ के संकेत मिल सकते  हैं. वाणी पर संयम रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कुंभ राशि (Aquarius):

कुंभ राशि वालों का आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और आप अपने निर्णयों में दृढ़ रहेंगे. नौकरी में नई शुरुआत या जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में लाभ होगा. पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा. सेहत के प्रति लापरवाही न करें.

मीन राशि (Pisces):

मीन राशि वालों का आज मन थोड़ा बेचैन हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र में परदे के पीछे रहकर काम करना लाभदायक रहेगा. ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

