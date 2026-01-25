Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 25 January 2026: 25 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 25 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है. 25 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 25, 2026 6:03:47 AM IST

Aaj Ka Rashifal 25 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है. 25 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries)
मेष राशि वालों के काम पर असर पड़ सकता है. कामकाज में व्यस्तता बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन बड़े और सीनियर का सहयोग मिलेगा. बिजनेस में कोई नया सौदा फायदेमंद साबित हो सकता है. फैमली के मैटर  थोड़ा धैर्य रखें, जल्दबाज़ी से विवाद हो सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सिरदर्द या थकान की शिकायत हो सकती है.

वृषभ राशि (Taurus)
आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. रुके हुए कार्यों में गति आएगी और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है.शादीशुदा लाइफ में मधुरता रहेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini)
आज दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. अचानक खर्च बढ़ सकता है, जिससे बजट गड़बड़ा सकता है. कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. पारिवारिक मामलों में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. स्वास्थ्य के लिहाज से पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

कर्क राशि (Cancer)
आज साझेदारी के मामलों में लाभ मिलने की संभावना है. वैवाहिक जीवन में तालमेल बेहतर होगा. नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. बिजनेस में नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. हालांकि भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

सिंह राशि (Leo)
आज शत्रुओं पर विजय मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षा या कानूनी मामलों में सफलता के संकेत हैं. कार्यस्थल पर मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन उसका फल भी मिलेगा. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखें. धन के मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.

कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि वालों के काम में इस दिन रुचि बढ़ेगी. लव रिलेशन में मधुरता आएगी और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है. नौकरी में मनचाहा कार्य मिलने की संभावना है. बिजनेस में रिस्क लेने से बचें. विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

तुला राशि (Libra)
तुला राशि वालों के जीवन में आज घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सोच-विचार जरूरी है. वर्कप्लेस में स्थिरता बनी रहेगी. मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मानसिक रूप से थोड़ा असमंजस रह सकता है, लेकिन दिन का उत्तरार्ध बेहतर रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजनेस के काम से आप ट्रैवल कर सकते हैं, इससे आपको लाभ हो सकता है,लव रिलेशन में पॉजीटिव बदलाव आएगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन नींद पूरी लें.

धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि वालों के आर्थिक मामलों में सुधार होगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. नौकरी में स्थिरता और व्यापार में लाभ के योग हैं. वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो बेवजह विवाद हो सकता है. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर राशि (Capricorn)
आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और आप अपने फैसलों पर दृढ़ रहेंगे. नौकरी में नई शुरुआत या जिम्मेदारी मिल सकती है.बिजनेस में लाभ के संकेत हैं. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन ठंड से बचाव करें.

कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि वालों का मन आज परेशान हो सकता है. मन में किसी बात को लेकर बेचैनी बनी रहेगी.अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. वर्कप्लेस पर अपनी सीक्रेट बातें किसी के साथ शेयर ना करें.ध्यान और योग को अपनी डेली रूटिन में शामिल करें.

मीन राशि (Pisces)
मीन राशि वालों के आज सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही इनकम के नए जरिए बन सकते हैं. मित्रों से सहयोग मिलेगा और सामाजिक दायरा बढ़ेगा. नौकरी और व्यापार दोनों में लाभ के योग हैं. कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

