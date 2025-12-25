Aaj Ka Rashifal 25 December 2025: 25 दिसंबर, क्रिसमस का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 25 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. पौष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. आज का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries)

आत्मविश्वास में बढ़ोतरी

कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत संभव

खर्च सोच-समझकर करें

सेहत सामान्य रहेगी

वृषभ राशि (Taurus)

धन लाभ के संकेत

परिवार में शुभ माहौल

पुराने विवाद सुलझ सकते हैं

स्वादिष्ट भोजन का आनंद

मिथुन राशि (Gemini)

काम का दबाव रह सकता है

बातचीत में संयम रखें

छात्रों के लिए दिन शुभ

नींद पूरी लें

कर्क राशि (Cancer)

भावनात्मक संतुलन जरूरी

नौकरी में सकारात्मक बदलाव

जीवनसाथी का सहयोग

यात्रा टल सकती है

सिंह राशि (Leo)

मान-सम्मान में वृद्धि

नए अवसर मिल सकते हैं

आत्मविश्वास से काम लें

संतान से सुख

कन्या राशि (Virgo)

आर्थिक मामलों में सावधानी

रुके कार्य पूरे होंगे

स्वास्थ्य में सुधार

मित्रों से सहयोग

तुला राशि (Libra)

प्रेम संबंधों में मधुरता

साझेदारी में लाभ

कला व क्रिएटिव काम में सफलता

मन प्रसन्न रहेगा

वृश्चिक राशि (Scorpio)

अनावश्यक खर्च से बचें

गुप्त शत्रुओं से सतर्क

ध्यान-योग लाभकारी

धैर्य रखें

धनु राशि (Sagittarius)

भाग्य साथ देगा

नौकरी या व्यवसाय में उन्नति

धार्मिक कार्यों में रुचि

धन आगमन के योग

मकर राशि (Capricorn)

मेहनत का फल मिलेगा

वरिष्ठों का सहयोग

पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ेगी

थकान महसूस हो सकती है

कुंभ राशि (Aquarius)

नए विचार सफल होंगे

मित्रों से लाभ

व्यवसाय विस्तार के संकेत

मानसिक शांति मिलेगी

मीन राशि (Pisces)

भावनात्मक रूप से मजबूत

रुका धन मिल सकता है

दांपत्य जीवन सुखद

आत्मविश्वास बढ़ेगा