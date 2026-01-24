Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 24 January 2026: 24 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 24 January 2026: 24 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 24 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. 24 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 24, 2026 6:14:19 AM IST

Aaj Ka Rashifal 24 January 2026: 24 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल


Aaj Ka Rashifal 24 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. 24 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

You Might Be Interested In

मेष राशि

आज का दिन बढ़िया रहेगा. आज आपका मन काम में लगेगा. अपने काम को लेकर पूरी तरह फोकस में रहेंगे.आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अचानक से बड़ा खर्चा आ सकता है. फैमली लाइफ में मुश्किलें आ सकती हैं.

You Might Be Interested In

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के आज धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. किसी काम में जल्दबाजी ना करें. जॉब वालों पर काम का प्रेशर बन सकता है. पैसों के मामले में दिन बैलेंस रहेगा, लाइफ पार्टनर से सहयोग मिलेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वाले आज नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं. आज कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है. आर्थिक रूप से आय के नए अवसर मिल सकते हैं.  लव रिलेशन में हेल्थ अच्छी रहेगी और मानसिक रूप से हल्कापन महसूस करेंगे.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए आज इमोशनल दिन रहेगा, बैलेंस बनाकर चलें, आपके काम सफल होगा. वर्कप्लेस में किसी पुराने काम का परिणाम सामने आ सकता है, जो आपके पक्ष में रहेगा. हेल्थ के लिहाज से पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा, इस दिन मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. लोग आपकी बातों से सहमत होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और धन लाभ के योग हैं. प्रेम और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. आज आपको हर काम सोच-समझकर करने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में छोटी गलती परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए सतर्क रहें. आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाकर चलें. पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर मनमुटाव संभव है. पेट से जुड़ी परेसानी हो सकती है.

तुला राशि

तुला राशि वाले आज प्यार से हर काम को हैंडिल करेंगे. रूके हुए काम पूरे होंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के योग बनेंगे. लव रिलेशन में मधुरता बढ़ेगी और रिश्ते मजबूत होंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को आज रणनीति बनाकर चलना होगा, तभी सफलता हाथ लगेगी. आर्थिक स्थिति में लाभ मिल सकता है.फैमली में किसी के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सीखने और आगे बढ़ने का है. वर्कप्लेस  में नई जिम्मेदारी या यात्रा के योग बन रहे हैं. आर्थिक रूप से खर्च अधिक हो सकता है, लेकिन जरूरी कामों पर होगा. छात्रों के लिए दिन अच्छा है. स्वास्थ्य में थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है.

मकर राशि

मकर राशि वालों की मेहनत आज रंग ला सकती है.  आपके काम की सराहना होगी और उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और भविष्य के लिए योजनाएं बना सकते हैं. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. स्वास्थ्य में जोड़ों या कमर दर्द की शिकायत हो सकती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के नए विचार आपको एक शानदार मौका प्रदान कर सकतेहैं, आपकी क्रिएटिव सोच लोगों को पसंद आ सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. प्रेम जीवन में रिश्तों को लेकर स्पष्टता आएगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद पूरी लें.

मीन राशि

मीन राशि वाले आज धर्म से साथ जुड़े नजर आएगे. काम को अच्छे से करें यही आपकी पगचान है.लव रिलेशन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति महसूस करेंगे.

You Might Be Interested In
Tags: 24 January 2026Aaj Ka Rashifaldainik rashifalhoroscopeRashifal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Aaj Ka Rashifal 24 January 2026: 24 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Rashifal 24 January 2026: 24 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 24 January 2026: 24 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 24 January 2026: 24 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 24 January 2026: 24 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल