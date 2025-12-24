Home > धर्म > Aaj Ka Rashifal 24 December 2025: 24 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 24 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. आज का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

Published: December 24, 2025 6:12:20 AM IST

Aaj Ka Rashifal 24 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. आज का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष (Aries)

कामकाज में तेजी आएगी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है

धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें

सेहत सामान्य, लेकिन थकान रह सकती है

वृषभ (Taurus)

पारिवारिक मामलों में सुखद स्थिति बनेगी

रुका हुआ पैसा मिलने के योग

खानपान पर ध्यान दें

मिथुन (Gemini)

बातचीत और नेटवर्किंग से लाभ

नौकरीपेशा लोगों को सराहना मिलेगी

मन थोड़ा चंचल रह सकता है

कर्क (Cancer)

भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे

घर से जुड़ा कोई शुभ समाचार

खर्च बढ़ सकता है, बजट संभालें

सिंह (Leo)

आत्मविश्वास बढ़ेगा, नेतृत्व क्षमता दिखेगी

करियर में नया अवसर मिल सकता है

अहंकार से बचें

कन्या (Virgo)

काम में फोकस बना रहेगा

स्वास्थ्य में सुधार

पुराने विवाद सुलझ सकते हैं

तुला (Libra)

दांपत्य जीवन में मधुरता

कला और रचनात्मक कार्यों में सफलता

निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें

वृश्चिक (Scorpio)

गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें

मेहनत का फल मिलने लगेगा

मानसिक तनाव से बचें

धनु (Sagittarius)

भाग्य का साथ मिलेगा

यात्रा के योग

विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन

मकर (Capricorn)

करियर में स्थिरता आएगी

वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा

सेहत को लेकर लापरवाही न करें

कुंभ (Aquarius)

नए विचारों से लाभ

मित्रों से सहयोग मिलेगा

निवेश से पहले सलाह लें

मीन (Pisces)

आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी

मन की उलझन दूर होगी

परिवार के साथ समय बिताएं

