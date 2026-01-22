Aaj Ka Rashifal 22 January 2026: 22 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 22 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज गणेश जंयती का पर्व मनाया जाएगा. साथ ही आज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तीसरी वर्षगांठ है. 22 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि

आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा. वर्कप्लेस में आपके फैसले असरदार साबित होंगे. जॉब करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजनेस में किसी पुराने संपर्क से लाभ होगा. फैमली में तालमेल बना रहेगा. स्वास्थ्य में थकान या सिरदर्द हो सकता है.

वृषभ राशि

आज धैर्य से काम लेने का दिन है. जॉब में मेहनत रंग लाएगी और बड़ों की सराहना मिलेगी. बिजनेस में निवेश के लिए दिन ठीक है. धन लाभ के योग बन रहे हैं. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मिथुन राशि

मितुन राशि वाले आज समझदारी के साथ काम करें. वर्कप्लेस में गलतफहमी से बचें. किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर निर्णय टल सकता है. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. परिवार में किसी सदस्य से विचारों का टकराव हो सकता है. स्वास्थ्य में गले या सर्दी से जुड़ी परेशानी संभव.

कर्क राशि

कर्क राशि वाले आज इमोशनली मजबूत रहेंगे. जॉब में मन लगेगा और काम समय पर पूरा होगा. बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं. धन की स्थिति में सुधार होगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे.लव रिलेशन में विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा.

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन प्रतिष्ठा और मान-सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा. वर्कप्लेस में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरेगी. बिजनेस में नई डील फाइनल हो सकती है. खर्च बढ़ सकते हैं, बजट का ध्यान रखें. पारिवारिक मामलों में अहंकार से बचें. स्वास्थ्य में पीठ या आंखों की परेशानी संभव.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को आज मेहनत से सफलता मिलेगी. जॉब में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन परिणाम सकारात्मक रहेंगे. छात्रों के लिए दिन शुभ है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. स्वास्थ्य में पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है.

तुला राशि

तुला राशि वाले आज संतुलन बनाकर रखें. वर्कप्लेस में टीमवर्क से सफलता मिलेगी. बिजनेस में साझेदारी से लाभ होगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. प्रेम और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वाले आज सतर्कता बनाकर चलें. बिजनेस में अचानक लाभ के योग बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. स्वास्थ्य में तनाव या ब्लड प्रेशर की समस्या संभव.

धनु राशि

आज उत्साह और सकारात्मकता बनी रहेगी. जॉब में यात्रा या नए संपर्क लाभ देंगे. बिजनेस में विस्तार के योग हैं. आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर राशि

आज जिम्मेदारियों का दबाव रह सकता है. वर्कप्लेस में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन भविष्य में लाभ मिलेगा. खर्च बढ़ सकते हैं. पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें. स्वास्थ्य में जोड़ों या कमर दर्द की शिकायत हो सकती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए आज का गिन शुभ रहेगा. आज का दिन रचनात्मक कार्यों में भाग ले सकते हैं,दोस्तों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मीन राशि

मीन राशि वालों को का आज झुकाव आध्यात्म की ओर रहेगा. जॉब में रचनात्मक कार्यों से लाभ होगा. खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन मन संतुष्ट रहेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. स्वास्थ्य में नींद की कमी संभव.