Aaj Ka Rashifal 22 December 2025: 22 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 22 December 2025: आज का दिन बहुत शुभ है. पौष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. आज का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries)-

मेष राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी

वर्कप्लेस में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं.

खर्चों को कंट्रोल में रखें

थकान से परेशान हो सकते हैं.

वृषभ राशि (Taurus)-

धन लाभ हो सकता है. से जुड़ा लाभ मिल सकता है

फैमली के साथ टाइम स्पेंड करें.

नौकरी में स्थिरता रहेगी

हेल्थ का ख्याल रखें.

मिथुन राशि (Gemini)-

बातचीत में संयम रखें

काम का प्रेशर बढ़ सकता है

ट्रैवल कर सकते हैं.

नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन

कर्क राशि (Cancer)-

भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे

प्रेम संबंधों में सुधार

निवेश से लाभ संभव

सेहत अच्छी रहेगी

सिंह राशि (Leo)-

मान-सम्मान में बढ़ोतरी

अधिकारियों से सहयोग मिलेगा

आत्मविश्वास से काम बनेंगे

अहंकार से बचें

कन्या राशि (Virgo)-

मेहनत रंग लाएगी

छात्रों के लिए शुभ दिन

आर्थिक स्थिति बेहतर होगी

पुराने रोग में राहत

तुला राशि (Libra)-

दांपत्य जीवन सुखद रहेगा

साझेदारी में लाभ

कानूनी मामलों में सतर्क रहें

खर्च बढ़ सकते हैं

वृश्चिक राशि (Scorpio)-

निर्णय सोच-समझकर लें

नौकरी में बदलाव के संकेत

परिवार का सहयोग मिलेगा

तनाव से दूर रहें

धनु राशि (Sagittarius)-

भाग्य का साथ मिलेगा

धार्मिक कार्यों में रुचि

यात्रा लाभदायक

धन प्राप्ति के योग

मकर राशि (Capricorn)-

कार्यक्षेत्र में चुनौतियां रहेंगी

धैर्य से परिस्थितियां संभालें

वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा

पीठ दर्द की समस्या

कुंभ राशि (Aquarius)-

नए अवसर मिल सकते हैं

मित्रों से लाभ

रचनात्मक कार्य सफल होंगे

मन प्रसन्न रहेगा

मीन राशि (Pisces)-

भावनाओं में बहने से बचें

खर्च सोच-समझकर करें

नौकरी में स्थिरता

आध्यात्मिक शांति मिलेगी