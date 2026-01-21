Aaj Ka Rashifal 21 January 2026: 21 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 21 January 2026: आज का दिन बहुत शुभ है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. 21 जनवरी का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह वाला रहेगा. वर्कप्लेस पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजसेस में कोई नया मौका हाथ लग सकता है. धन के मामले में दिन अच्छा रहेगा. हेल्थ का ख्याल रखें सिरदर्द की शिकायत हो सकती है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के आज का दिन प्रगति वाला रहेगा. जॉब में सीनियम का सपोर्ट रहेगा. बिजनेस में पुराने निवेश से लाभ हो सकता है. धन की स्थिति मजबूत रहेगी. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा है. वर्कप्लेस में निर्णय सोच-समझकर लें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. धन के मामलों में सावधानी जरूरी है. परिवार में किसी सदस्य की चिंता परेशान कर सकती है. लव रिलेशन में संवाद की कमी से गलतफहमी हो सकती है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मजबूत रहेंगा. जॉब और बिजनेस में काम अच्छा चलेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है. वर्कप्लेस में आपके नाम से टीम लीड करेगी. बिजनेस में विस्तार की योजना बनेगी. खर्च बढ़ सकते हैं, बजट संभालें. पारिवारिक जीवन में अहंकार से बचें. स्वास्थ्य में आंखों या पीठ से जुड़ी समस्या संभव.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत वाला रहेगा. नौकरी में काम का दबाव रहेगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे. छात्रों के लिए दिन शुभ है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. स्वास्थ्य में पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बैलेंस वाला रहेगा. वर्कप्लेस में टीमवर्क से सफलता मिलेगी. बिजनेस में पार्टनरशिप से लाभ होगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. प्रेम और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से पहने वाला रहेगा. नौकरी में गुप्त विरोधियों से सतर्क रहें. बिजनेस में अचानक लाभ के योग हैं. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. स्वास्थ्य में तनाव या रक्तचाप की समस्या हो सकती है.

धनु राशि

धनु राशि वालों को का आज का दिन पॉजीटिव रहेगा. नौकरी में यात्रा या नए संपर्क लाभ देंगे. व्यापार में विस्तार संभव है. आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम.

मकर राशि

आज जिम्मेदारियों का दबाव रह सकता है. नौकरी में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम भविष्य में मिलेंगे. खर्च बढ़ सकते हैं. पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें. स्वास्थ्य में जोड़ों या पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है.

कुंभ राशि

आज का दिन रचनात्मक और सामाजिक रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए विचारों की सराहना होगी. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. मित्रों और परिवार से सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मीन राशि

आज का दिन आध्यात्म और भावनाओं से जुड़ा रहेगा. नौकरी में रचनात्मक कार्यों से लाभ होगा. खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन मन संतुष्ट रहेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य में नींद की कमी हो सकती है.